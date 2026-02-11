Espana agencias

Ábalos comparte la petición de Koldo de derivar el juicio de las mascarillas a la Audiencia Nacional

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha adherido a la solicitud que realizó su exasesor Koldo García al Tribunal Supremo (TS) de trasladar a la Audiencia Nacional el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

Así lo ha comunicado el abogado de Ábalos al Supremo, según han contado fuentes jurídicas a Europa Press, en un escrito en el que no ha incorporado más argumentos de los que presentó la letrada de Koldo este martes.

En el escrito de Koldo, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, la abogada pedía al TS que revocase su competencia para el juicio y que se derivase a la Audiencia Nacional, reclamando que lo decida así en la audiencia preliminar que se celebrará este jueves y antes que otras alegaciones.

"Habida cuenta de que de estimarse esta cuestión de competencia, el resto de cuestiones preliminares deberían ser abordadas y resueltas por el tribunal que resultara competente", abundó.

E indicó que no se trata "del abandono del cargo como estrategia para elegir el tribunal a conveniencia" para "evitar que el acusado pueda 'provocar' un cambio de tribunal una vez que ya conoce quiénes le van a juzgar", en alusión a la renuncia de Ábalos al acta de diputado, que ha provocado que toda la investigación del 'caso Koldo' pase a la Audiencia Nacional al perder su condición de aforado.

UN CRITERIO "ARBITRARIO"

La letrada del exasesor subrayó que la renuncia a ser diputado "es un derecho". Por ello, si el investigado "prefiere perder su privilegio" de ser juzgado por el Supremo "para ganar una doble instancia real", el TS "no debería impedírselo".

Cabe recordar que el Supremo tiene la competencia para juzgar a Ábalos, Koldo y al empresario Víctor de Aldama por las mascarillas porque la Sala de lo Penal del Supremo fijó en 2014 que "en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado".

En este sentido, la representación de Koldo expuso que "el criterio de la apertura del juicio oral se antoja arbitrario", pues "el proceso penal es una unidad".

"Si la condición de diputado se pierde antes de que empiece la práctica de la prueba (el juicio propiamente dicho), no hay una razón procesal insalvable para no remitir la causa", añadió la abogada Leticia de la Hoz.

Además, alegó "indefensión material" al no tener "copia alguna" de algunas de las pruebas que "no están en manos" del tribunal que les va a juzgar, sino que aún las tiene la Guardia Civil.

