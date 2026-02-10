El general Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava, nombrado segundo jefe del Estado Mayor de Ejército de Tierra

El recorrido profesional de Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava abarca escenarios nacionales e internacionales, con distintas responsabilidades en el Ejército de Tierra y experiencia en operaciones fuera de España. Este oficial asume la posición de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, según informó el medio Europa Press, luego de la aprobación de su nombramiento por parte del Consejo de Ministros, este martes.

Europa Press detalla que Cabrerizo Calatrava ingresó a la Academia General Militar en 1983, donde formó parte de la XLIII promoción, y recibió el despacho de teniente de Ingenieros en julio de 1988. Después de varios años en el ejército, alcanzó el grado de comandante en julio de 2000 y, apenas un año después, obtuvo el diploma de Estado Mayor. Sus destinos incluyeron puestos en el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), la División de Operaciones y la representación española ante la Unión Europea en Bruselas.

Su formación académica comprende un diplomado en Vías de Comunicación, otro en cooperación cívico-militar, así como un máster en Seguridad y Defensa Internacional de la UNED. Su carrera incluye también la jefatura de la Bandera de Zapadores en la Brigada de La Legión y la participación en cuatro operaciones internacionales, colaborando con organizaciones como la SFOR en Bosnia, la KFOR en Kosovo, la misión UNIFIL en el Líbano y la ISAF en Afganistán. Según consignó Europa Press, fue ascendido a coronel en 2015 y nombrado jefe del Regimiento de Ingenieros 8 de Melilla.

Alcanzó el rango de general de brigada en 2019 y, en ese periodo, desempeñó funciones como subdirector de Enseñanza, director de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del MADOC y director de Enseñanza. Desde 2023 ejerce como jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, función previa a su nuevo cargo como número dos de esta rama castrense.

La decisión del Consejo de Ministros incluyó otros cambios en la cúpula militar del Ejército de Tierra, reportó Europa Press. Entre ellos, el nombramiento del general de Brigada Guillermo Ramírez Altozano como jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. Ramírez Altozano ingresó en la Academia General Militar en 1984 y fue nombrado teniente de Transmisiones en 1989. A lo largo de sus años de servicio, ha ocupado diversos destinos, como mandos en el Regimiento de Ingenieros nº 8 de Melilla, el Grupo de Operaciones Especiales I en Madrid y el Regimiento de Transmisiones Tácticas nº 21 en Marines, Valencia. También ha ejercido como profesor en la Academia de Ingenieros y recibió el diploma de Estado Mayor en 2002.

Según especificó Europa Press, Ramírez Altozano tuvo asignaciones en el Cuartel General de la Brigada de Transmisiones en Bétera, en el Estado Mayor del Ejército de Tierra, el Cuartel General del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo y en la Dirección de Personal del Ejército. Con el ascenso a teniente coronel y posteriormente a coronel, comandó el Regimiento de Transmisiones nº 21. Fue promovido a general de brigada en diciembre de 2019 y destinado al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, también conocido como Headquarters NATO Rapid Deployable Corps, en Bétera. Más adelante, pasó a la Jefatura del Ciberespacio y de los Servicios de Asistencia Técnica, puesto que desempeña actualmente en Madrid. La experiencia internacional de Ramírez Altozano abarca misiones en Kosovo en el año 2000, Malí en 2013 y la República Centroafricana en 2015.

El Consejo de Ministros también aprobó el nombramiento del general Joaquín Broch Hueso como jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, de acuerdo con la información de Europa Press. Broch Hueso es licenciado en Derecho y posee un máster en Paz, Seguridad y Defensa. Ingresó a la Academia General Militar en 1984, recibiendo el despacho de teniente de Artillería en 1989. Durante sus primeras etapas, prestó servicio en el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 y en el Cuartel General del Mando de Artillería Antiaérea.

Posteriormente, Broch Hueso logró diplomas de Estado Mayor tanto en España como en Francia, lo que le permitió desempeñar puestos en el Cuartel General de la Fuerza de Maniobra y el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Sus funciones incluyeron la participación en el Gabinete del jefe de Estado Mayor de la Defensa y trabajos en la Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa. Como teniente coronel y coronel, estuvo al frente de los Regimientos de Artillería Antiaérea nº 74 y nº 71.

Europa Press agrega que Broch Hueso alcanzó el grado de general de brigada en 2020 y pasó a conducir la Tercera Subinspección General del Ejército, además de asumir la Comandancia Militar de Barcelona. Más adelante, como general de división, fue designado director de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, su cargo inmediato anterior. Ha intervenido en cuatro misiones internacionales: en la antigua Yugoslavia, dos en Bosnia-Herzegovina y otra en Afganistán.

El conjunto de estos nombramientos refleja una reorganización dentro del mando superior del Ejército de Tierra, según remarcó Europa Press, con perfiles que acreditan amplia experiencia militar, servicios en el extranjero y formación en seguridad y defensa avalada por títulos de instituciones nacionales y europeas. Las nuevas designaciones alteran posiciones clave en áreas estratégicas como la dirección de logística, el personal y las operaciones conjuntas e internacionales.