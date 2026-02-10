Diputada de Vox dice en el Congreso que el Gobierno de coalición "mata a centenares de españoles"

Patricia Rueda, representante de Vox en el Congreso, dirigió críticas tanto al Partido Popular como al Gobierno durante su intervención en una sesión centrada en la seguridad ferroviaria. De acuerdo con información publicada por diversos medios, Rueda acusó al Partido Popular de colaborar con lo que describió como “el socialismo más corrupto y criminal”, sugiriendo que el PP debería promover una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez, sin importar la falta de apoyos parlamentarios. En este contexto, la diputada atribuyó al PP complicidad en lo que calificó como una gestión dañina por parte del Gobierno.

Según informó la agencia EFE, las declaraciones centrales de Rueda se produjeron en el marco del debate sobre una iniciativa propuesta por el Partido Popular para mejorar la seguridad en el sistema ferroviario español. Durante su intervención, la diputada de Vox afirmó que el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar “mata a centenares de españoles”. Entre los motivos señalados por Rueda, mencionó la falta de protocolos efectivos en los hospitales, la ausencia de inversiones en investigación para el tratamiento del cáncer y la gestión de episodios meteorológicos extremos como las danas, además de aludir a la seguridad ferroviaria. Rueda enumeró que “los matan cuando se suben en un tren, los matan cuando hay una dana, los matan cuando no hay protocolos eficientes en los hospitales, los matan cuando no invierten dinero para investigar contra el cáncer”.

El medio EFE detalló que, finalizada la intervención de Rueda, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hizo un llamado a mantener un lenguaje adecuado al contexto parlamentario. Armengol recurrió a un tono que la agencia describe como resignado al requerir un lenguaje que refleje los estándares democráticos de la Cámara. Estas declaraciones generaron reacciones inmediatas entre las demás representantes presentes.

La siguiente intervención correspondió a Martina Velarde, diputada de Podemos, quien manifestó sentirse avergonzada por las palabras de su colega de Vox. Velarde expresó, según consignó EFE, que sentía “vergüenza” y hasta ganas de ocultarse debajo de su escaño tras escuchar los calificativos e imputaciones expresadas por Rueda.

Durante la sesión, las palabras de Patricia Rueda recibieron el respaldo de otros integrantes de Vox, quienes aplaudieron su intervención. Vox subrayó su postura crítica hacia la coalición de gobierno, reiterando acusaciones de grave responsabilidad en distintos ámbitos, desde el sanitario hasta el de la seguridad pública y la gestión de emergencias. Además, Rueda reforzó su mensaje con el pedido al PP para que actúe en consecuencia ante lo que calificó como situaciones intolerables bajo la gestión del actual gabinete.

El debate en el Congreso continuó bajo la tensión generada por estas expresiones, en un contexto donde la regulación del lenguaje y las formas discursivas en los debates parlamentarios volvió a ser tema de discusión entre los miembros de la Cámara Baja. Tal como publicó EFE, la presidencia reiteró la necesidad de que las deliberaciones se mantengan en el marco del respeto institucional.

Las acusaciones formuladas por Rueda se presentaron en un escenario donde la seguridad ferroviaria era el eje principal de la discusión. Estas declaraciones introdujeron nuevos focos de confrontación tanto con el Gobierno de coalición como con la bancada del Partido Popular, a quienes interpeló directamente respecto a sus responsabilidades y estrategias frente al Ejecutivo.

La jornada parlamentaria registró episodios de tensión verbal y gestos de descontento entre varias bancadas, lo que reflejó las diferencias en la valoración de los límites del debate político en el Parlamento español. Según reiteró la agencia EFE, el incidente impulsó nuevas reflexiones sobre el tono y el contenido de las intervenciones en el Congreso de los Diputados.