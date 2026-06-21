Hoy será noticia. Lunes, 22 de junio

BEGOÑA GÓMEZ

El CGPJ estudiará hoy si expedienta a Peinado por sus afirmaciones sobre la Policía

Madrid (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este lunes si expedienta al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que su escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.

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La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, planteó ayer abordar si esas menciones motivan la apertura de un expediente disciplinario a Peinado.

GOBIERNO LEGISLATURA

Gobierno y partidos arrancan una semana marcada por la decisión de enviar a juicio a Begoña Gómez

Madrid (EFE).- El Gobierno y los partidos políticos arrancan una semana marcada por la decisión del juez Peinado de enviar a juicio y retirar el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Sánchez comparecerá el próximo miércoles en el Congreso para abordar las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y a su entorno familiar.

PLAN RECUPERACIÓN

Pedro Sánchez clausura un acto sobre el impacto del Plan de Recuperación en la economía española

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este lunes un acto sobre el impacto que el Plan de Recuperación ha supuesto para la economía española.

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Acto en el que intervendrán también la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

PREMIOS REY ESPAÑA

Periodistas iberoamericanos reciben hoy el Premio Rey de España por historias de vida

Madrid (EFE).- Periodistas y medios de varios países de Iberoamérica recogerán este lunes los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, que en su 43 edición destacan la excelencia y el trabajo diario de los profesionales galardonados frente a catástrofes, la desinformación y fenómenos sociales como el éxodo migratorio.

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Organizados por EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), estos galardones, que se conceden de forma anual desde 1983, están dotados con 10.000 euros. Felipe VI, entregará los galardones de las seis categorías del certamen y también el Premio EFE.

OLA CALOR

La ola de calor continúa este lunes en España, con tormentas en el centro y el norte

Madrid (EFE).- La ola de calor continuará este lunes azotando a España con temperaturas que excederán los 40-42 grados en el País Vasco, Cantabria y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalviquir y se registrarán también tormentas y chubascos fuertes en el centro y norte peninsular.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur con cielos poco nubosos o despejados, si bien se esperan nubes bajas matinales en el litoral cantábrico occidental y en Galicia, donde podría haber chubascos con tormentas en los litorales atlánticos.

ALERTA CALOR

Euskadi declara este lunes la alarma roja por calor en Fase de Emergencia

Bilbao (EFE).- El Gobierno Vasco activará este lunes, 22 de junio, la alarma roja por temperaturas altas extremas en Euskadi, ante la previsión de un episodio de calor muy intenso que afectará al conjunto del territorio y declara la Fase de Emergencia: Situación 0 del LABI.

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Según ha informado el Ejecutivo, ante la previsión de que Euskadi tenga entre las 12:00 y las 20:00 horas unas temperaturas máximas que podrían rondar los 37 ºC en la costa, los 40 ºC en la zona cantábrica interior, los 39 ºC en la zona de transición y los 40 ºC en el eje del Ebro, el Gobierno Vasco activará la alarma roja por temperaturas altas extremas en esa franja horaria.

TRANSFERENCIAS EUSKADI

Gobiernos central y vasco firman el traspaso de examen de tráfico y seguro agrario

Vitoria (EFE).- La Comisión Mixta de Transferencias entre los gobiernos central y vasco se reunirá este lunes para la aprobación de los acuerdos de traspaso a Euskadi de las competencias de Tráfico y Circulación de Vehículos -los exámenes de tráfico y permisos de circulación- y Seguros Agrarios.

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En el caso de Tráfico, se trata de ampliar el traspaso materializado en 1982. De hecho, en el País Vasco la que controla las carreteras es la Ertzaintza.

VIVIENDA HIPOTECAS

El INCE publica el número de hipotecas para la compra ve viviendas de abril

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este lunes el número de hipotecas para la compra de viviendas firmadas en abril.

En marzo este número aumentó un 9 % en tasa interanual y superó las 46.600 operaciones, la cifra más alta para ese mes desde 2010.

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DESAHUCIOS DATOS

El CGPJ publica los datos de desahucios en el primer trimestre del año

Madrid (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica este lunes los datos de lanzamientos o desahucios en el primer trimestre de 2026, ya sean consecuencia del impago del alquiler o de una ejecución hipotecaria.

El año 2025 los lanzamientos o desahucios crecieron un 35,6 por ciento.

BONO CULTURAL

El ministro de Cultura presenta los detalles del nuevo Bono Cultural Joven

Madrid (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta este lunes los detalles del nuevo Bono Cultural Joven destinado a los nacidos en 2008.

Jóvenes que a partir de ahora cuentan con otra categoría de gasto: la compra de instrumentos musicales, material artístico y la formación cultural.

UIMP CURSOS

La UIMP de Santander inicia este lunes sus cursos de verano con más de 100 actividades

Santander (EFE).- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) inicia este lunes su programación de los cursos de verano, que se prolongarán hasta el 11 de septiembre con más de un centenar de actividades.

Encuentros, seminarios, cursos magistrales, ciclos talleres o escuelas componen una programación variada, con la que se estrena el nuevo rector, Ángel Pelayo, el primer cántabro desde la democracia.

EFE

plv