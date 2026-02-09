Mañueco reconoce que al PP le hubiese gustado un mejor resultado en Aragón e insiste en hablar de CyL de cara al 15M

Alfonso Fernández Mañueco señaló la diferencia entre la gestión de su partido en Castilla y León y la de Vox tras la salida de este último de todos los gobiernos autonómicos donde participaba en julio de 2024, incluyendo su abandono de tres carteras y la vicepresidencia en la Junta de Castilla y León. El líder del PP en la comunidad remarcó que los representantes de Vox “se fueron, esa es una realidad”, estableciendo con claridad la postura de su formación frente a la coalición previa. Según informó la agencia Europa Press, Mañueco expresó que, ante la actuación de la formación dirigida por Santiago Abascal, el Partido Popular propone “ilusión, futuro y responsabilidad”, enmarcando en estos conceptos su oferta electoral para la cita del 15 de marzo.

Durante su intervención ante los medios al llegar a la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, Fernández Mañueco reconoció, tal como publicó Europa Press, que al PP le habría resultado más satisfactorio obtener “un mejor resultado” en los recientes comicios autonómicos celebrados en Aragón, en los que el PP perdió dos diputados. No obstante, valoró el desempeño del PP en Aragón y manifestó su reconocimiento al trabajo realizado por Jorge Azcón, a quien felicitó por haber ganado la contienda electoral del 8 de febrero. Según consignó Europa Press, Mañueco subrayó que corresponde ahora a Azcón liderar la fase de construcción y formación del nuevo gobierno aragonés.

En ese sentido, el presidente del PP de Castilla y León evitó emitir juicios sobre las estrategias y las decisiones que adopten otros territorios, como Aragón o Extremadura. Mañueco destacó, según detalló Europa Press, que “cada comunidad es distinta” y que no corresponde dictar instrucciones a las direcciones autonómicas de su partido en otros lugares, insistiendo en que cada territorio debe fijar su propio rumbo político de acuerdo con su realidad y contexto.

De acuerdo con Europa Press, ante la cercanía de las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, Fernández Mañueco puso el énfasis en diseñar una precampaña y una campaña centradas exclusivamente en las cuestiones que afectan a los habitantes de la comunidad. Indicó que el objetivo consiste en abordar los problemas concretos de la población, evitando extrapolar fórmulas ajenas de otros procesos electorales. El presidente y candidato del PP en Castilla y León remarcó que afronta la campaña con el propósito de “dar respuesta a todas y cada una de las preocupaciones de las personas de Castilla y León”, refiriéndose expresamente a la realidad de las nueve provincias, sus ciudades, municipios y localidades menores, siempre según lo reportado por Europa Press.

Al evaluar su gestión, Fernández Mañueco defendió que se presenta a la reelección con un balance caracterizado por “gestión eficaz”, acompañada de crecimiento económico y la creación de empleo. Resaltó también, según citó Europa Press, que el proyecto del PP pretende situar a Castilla y León entre las tres comunidades más atractivas para vivir en España, apostando por una visión de futuro y ambición adaptada a los retos de la región.

El medio Europa Press recogió además que la postura del dirigente castellanoleonés frente a la política nacional se marca por la autonomía de su estrategia electoral. Mañueco reiteró que la cita electoral prevista para marzo se produce tras agotar la legislatura, recalcando la importancia de que la campaña se enfoque en las soluciones locales y en las demandas concretas de la población.

Durante su comparecencia, y preguntado sobre las elecciones de Aragón, Fernández Mañueco reiteró su respeto a los resultados obtenidos en dicha comunidad, valorando tanto la victoria del PP como el trabajo pendiente de consolidar el próximo gobierno autonómico. El líder del PP castellanoleonés evitó vincular los resultados obtenidos por sus compañeros de partido en Aragón a la realidad de Castilla y León, descartando realizar análisis comparativos que condicionen la campaña de su formación en su propia región.

En cuanto a la relación con otras fuerzas políticas, como Vox, Mañueco insistió en marcar distancia con las decisiones que adoptó dicha formación, subrayando que el Partido Popular sigue comprometido con una agenda propia de gobierno y con la responsabilidad institucional. Según publicó Europa Press, el presidente del PP de Castilla y León expuso que su proyecto aspira a responder a los retos locales con propuestas viables y una gestión orientada a los intereses específicos de los ciudadanos de la comunidad.

El desarrollo de la campaña electoral y la estrategia comunicativa del PP en Castilla y León, tal como detalló Europa Press, buscarán distinguirse por el énfasis en las demandas locales y en la concreción de soluciones a nivel regional. Fernández Mañueco manifestó su convicción de que los próximos comicios ofrecerán la oportunidad de consolidar una gestión calificada por el crecimiento y el empleo en la comunidad, sin injerencias de líneas establecidas en otros territorios ni de experiencias externas al contexto castellanoleonés.