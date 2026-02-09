Espana agencias

Mañueco reconoce que al PP le hubiese gustado un mejor resultado en Aragón e insiste en hablar de CyL de cara al 15M

Alfonso Fernández Mañueco evita valorar decisiones políticas ajenas y subraya que cada territorio debe marcar su propio rumbo, defendiendo la gestión realizada en Castilla y León ante la próxima cita electoral prevista para marzo

Guardar

Alfonso Fernández Mañueco señaló la diferencia entre la gestión de su partido en Castilla y León y la de Vox tras la salida de este último de todos los gobiernos autonómicos donde participaba en julio de 2024, incluyendo su abandono de tres carteras y la vicepresidencia en la Junta de Castilla y León. El líder del PP en la comunidad remarcó que los representantes de Vox “se fueron, esa es una realidad”, estableciendo con claridad la postura de su formación frente a la coalición previa. Según informó la agencia Europa Press, Mañueco expresó que, ante la actuación de la formación dirigida por Santiago Abascal, el Partido Popular propone “ilusión, futuro y responsabilidad”, enmarcando en estos conceptos su oferta electoral para la cita del 15 de marzo.

Durante su intervención ante los medios al llegar a la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, Fernández Mañueco reconoció, tal como publicó Europa Press, que al PP le habría resultado más satisfactorio obtener “un mejor resultado” en los recientes comicios autonómicos celebrados en Aragón, en los que el PP perdió dos diputados. No obstante, valoró el desempeño del PP en Aragón y manifestó su reconocimiento al trabajo realizado por Jorge Azcón, a quien felicitó por haber ganado la contienda electoral del 8 de febrero. Según consignó Europa Press, Mañueco subrayó que corresponde ahora a Azcón liderar la fase de construcción y formación del nuevo gobierno aragonés.

En ese sentido, el presidente del PP de Castilla y León evitó emitir juicios sobre las estrategias y las decisiones que adopten otros territorios, como Aragón o Extremadura. Mañueco destacó, según detalló Europa Press, que “cada comunidad es distinta” y que no corresponde dictar instrucciones a las direcciones autonómicas de su partido en otros lugares, insistiendo en que cada territorio debe fijar su propio rumbo político de acuerdo con su realidad y contexto.

De acuerdo con Europa Press, ante la cercanía de las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, Fernández Mañueco puso el énfasis en diseñar una precampaña y una campaña centradas exclusivamente en las cuestiones que afectan a los habitantes de la comunidad. Indicó que el objetivo consiste en abordar los problemas concretos de la población, evitando extrapolar fórmulas ajenas de otros procesos electorales. El presidente y candidato del PP en Castilla y León remarcó que afronta la campaña con el propósito de “dar respuesta a todas y cada una de las preocupaciones de las personas de Castilla y León”, refiriéndose expresamente a la realidad de las nueve provincias, sus ciudades, municipios y localidades menores, siempre según lo reportado por Europa Press.

Al evaluar su gestión, Fernández Mañueco defendió que se presenta a la reelección con un balance caracterizado por “gestión eficaz”, acompañada de crecimiento económico y la creación de empleo. Resaltó también, según citó Europa Press, que el proyecto del PP pretende situar a Castilla y León entre las tres comunidades más atractivas para vivir en España, apostando por una visión de futuro y ambición adaptada a los retos de la región.

El medio Europa Press recogió además que la postura del dirigente castellanoleonés frente a la política nacional se marca por la autonomía de su estrategia electoral. Mañueco reiteró que la cita electoral prevista para marzo se produce tras agotar la legislatura, recalcando la importancia de que la campaña se enfoque en las soluciones locales y en las demandas concretas de la población.

Durante su comparecencia, y preguntado sobre las elecciones de Aragón, Fernández Mañueco reiteró su respeto a los resultados obtenidos en dicha comunidad, valorando tanto la victoria del PP como el trabajo pendiente de consolidar el próximo gobierno autonómico. El líder del PP castellanoleonés evitó vincular los resultados obtenidos por sus compañeros de partido en Aragón a la realidad de Castilla y León, descartando realizar análisis comparativos que condicionen la campaña de su formación en su propia región.

En cuanto a la relación con otras fuerzas políticas, como Vox, Mañueco insistió en marcar distancia con las decisiones que adoptó dicha formación, subrayando que el Partido Popular sigue comprometido con una agenda propia de gobierno y con la responsabilidad institucional. Según publicó Europa Press, el presidente del PP de Castilla y León expuso que su proyecto aspira a responder a los retos locales con propuestas viables y una gestión orientada a los intereses específicos de los ciudadanos de la comunidad.

El desarrollo de la campaña electoral y la estrategia comunicativa del PP en Castilla y León, tal como detalló Europa Press, buscarán distinguirse por el énfasis en las demandas locales y en la concreción de soluciones a nivel regional. Fernández Mañueco manifestó su convicción de que los próximos comicios ofrecerán la oportunidad de consolidar una gestión calificada por el crecimiento y el empleo en la comunidad, sin injerencias de líneas establecidas en otros territorios ni de experiencias externas al contexto castellanoleonés.

Temas Relacionados

Partido PopularElecciones Castilla y LeónAlfonso Fernández MañuecoJorge AzcónVoxAragónCastilla y LeónCampaña electoralCreación de empleoJunta Directiva NacionalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La UCO responde al juez del 'caso Begoña Gómez' que no hay nuevos hechos del rescate de Air Europa para investigar

La Guardia Civil descarta novedades relevantes en el expediente de la aerolínea, según afirmó en el último informe remitido al juzgado, en respuesta a una solicitud del magistrado que instruye las pesquisas sobre la esposa de Pedro Sánchez

La UCO responde al juez

López Miras pide al PP centrarse en gestión, no hacer ruido y "no proponer soluciones fáciles a problemas complejos"

El dirigente murciano insta a su partido a priorizar responsabilidad y transparencia, evitando debates estériles y promesas superficiales, y subraya la importancia de construir confianza explicando sus planes con claridad ante el avance de opciones consideradas de protesta

López Miras pide al PP

Errejón anuncia que no acudirá a recoger la apertura de juicio oral hasta que no se aclare si Mouliáa retiró acusación

Errejón anuncia que no acudirá

El presidente del Parlamento ucraniano agradece el apoyo de España frente a una agresión armada rusa "no provocada"

El líder legislativo ucraniano expresó su gratitud a los diputados españoles por el respaldo institucional, subrayando la importancia de la colaboración entre ambos países mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para frenar la escalada militar rusa en Europa oriental

El presidente del Parlamento ucraniano

Alamany descarta alianzas electorales del partido de Rufián: "ERC se presentará a las generales con las siglas de ERC"

Elisenda Alamany afirma que la formación acudirá en solitario a las próximas elecciones legislativas y remarca su apuesta por mantener una línea independiente, argumentando fortaleza y frutos de su política, salvo para los comicios al Parlamento Europeo

Alamany descarta alianzas electorales del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

IU, Sumar, Más Madrid y

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes anuncian una nueva coalición para las próximas elecciones generales

El Comandante Supremo de la OTAN en Europa confirma la preparación de ‘Arctic Sentry’: la misión militar en el Ártico por la presencia de China y Rusia

Polémica por la puesta en libertad de los presuntos agresores de policías nacionales en Avilés: JUPOL apuntó a una decisión judicial, pero el TSJ lo niega

El caso Errejón, a un paso de que comience el juicio oral: la Fiscalía duda si hubo abuso sexual y Elisa Mouiliaá vuelve a la carga

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

ECONOMÍA

Toni Musalaev, abogado, sobre la

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

Tener trabajadores extranjeros beneficia a España: los inmigrantes abren la puerta a empleos mejor pagados para los españoles

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio