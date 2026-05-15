El crucero afectado por un brote de gastroenteritis llega este sábado a A Coruña

A Coruña, 15 may (EFE).- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis, causada por un norovirus, atracará este sábado en el puerto de A Coruña.

Fuentes de Puertos han indicado a EFE que está prevista la llegada de la embarcación este sábado 16 de mayo, antes de su partida hacia Gijón.

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El Ambition, procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico de unos 90 años por gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas en el barco.

El brote de norovirus obligó a confinar a unas 1.700 personas que viajan en el crucero, que ya ha salido de la localidad francesa de Burdeos.

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Estaba previsto que hiciese escala en Ferrol, pero fue cancelada, y finalmente atracará este sábado en A Coruña. EFE

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