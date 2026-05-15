“Octans” deja a su compañero y favorito “Madrid” sin su premio San Isidro

Madrid, 15 may (EFE).- La yegua “Octans” ganó este viernes en los 1.200 metros en línea recta del premio San Isidro, tras superar en un mano a mano a “Madrid”, su compañero en la yeguada Rocío y que parecía destinado, por forma, valor y nombre, a vencer en esta carrera para los mejores velocistas.

El polaco Szczepan Mazur fue el jockey de la ganadora en el Hipódromo de La Zarzuela de la capital de España.

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En una pista muy rápida, “Madrid” y “Octans” optaron por lanzar la carrera por los carriles más interiores, mientras la mayor parte de sus oponentes escogían las calles exteriores. Pronto se vio que los primeros habían elegido mejor y que la carrera se decidiría por dentro.

“Madrid” comandó durante buena parte del recorrido, hasta que en los últimos doscientos metros “Octans” se le igualó, para superarle a poco del poste. Gemela para la yeguada Rocío y para el entrenador Guillermo Arizkorreta. En el otro grupo, “Cross the Tracks” dominaba y cerraba el trío de llegada.

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Destacaban también los 2.200 metros del Bannaby, preparatoria del Gran Premio de Madrid y donde “Kildare Legend” ha dominado de salida a meta sin oposición, con el portugués Ricardo Sousa en la montura. “Tetuán”, otro representante de Rocío, ha sido segundo.

Completaron la relación de vencedores la dos años debutante “Señales Mixtas”, con el checo Václav Janácek, “Agripa”·(con Sousa) y “Almansa (con el propio Janácek).

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La combinación ganadora de la apuesta Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 3 – 4 – 1 – 2 – 2 – 5. Para la Lototurf, el número del vencedor en la cuarta carrera es el 2. No se registró ninguna retirada en la reunión.

La competición retornará a La Zarzuela este próximo domingo 17 de mayo, con la disputa, entre otros, del Nertal, nueva preparatoria de gran premio, en este caso para los 1.600 metros del Claudio Carudel de finales de junio. EFE

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fg/sab