Espana agencias

“Octans” deja a su compañero y favorito “Madrid” sin su premio San Isidro

Guardar
Google icon

Madrid, 15 may (EFE).- La yegua “Octans” ganó este viernes en los 1.200 metros en línea recta del premio San Isidro, tras superar en un mano a mano a “Madrid”, su compañero en la yeguada Rocío y que parecía destinado, por forma, valor y nombre, a vencer en esta carrera para los mejores velocistas.

El polaco Szczepan Mazur fue el jockey de la ganadora en el Hipódromo de La Zarzuela de la capital de España.

PUBLICIDAD

En una pista muy rápida, “Madrid” y “Octans” optaron por lanzar la carrera por los carriles más interiores, mientras la mayor parte de sus oponentes escogían las calles exteriores. Pronto se vio que los primeros habían elegido mejor y que la carrera se decidiría por dentro.

“Madrid” comandó durante buena parte del recorrido, hasta que en los últimos doscientos metros “Octans” se le igualó, para superarle a poco del poste. Gemela para la yeguada Rocío y para el entrenador Guillermo Arizkorreta. En el otro grupo, “Cross the Tracks” dominaba y cerraba el trío de llegada.

PUBLICIDAD

Destacaban también los 2.200 metros del Bannaby, preparatoria del Gran Premio de Madrid y donde “Kildare Legend” ha dominado de salida a meta sin oposición, con el portugués Ricardo Sousa en la montura. “Tetuán”, otro representante de Rocío, ha sido segundo.

Completaron la relación de vencedores la dos años debutante “Señales Mixtas”, con el checo Václav Janácek, “Agripa”·(con Sousa) y “Almansa (con el propio Janácek).

La combinación ganadora de la apuesta Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 3 – 4 – 1 – 2 – 2 – 5. Para la Lototurf, el número del vencedor en la cuarta carrera es el 2. No se registró ninguna retirada en la reunión.

La competición retornará a La Zarzuela este próximo domingo 17 de mayo, con la disputa, entre otros, del Nertal, nueva preparatoria de gran premio, en este caso para los 1.600 metros del Claudio Carudel de finales de junio. EFE

fg/sab

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ascenso generalizado de las temperaturas máximas el sábado en la península y Baleares

Infobae

El crucero afectado por un brote de gastroenteritis llega este sábado a A Coruña

Infobae

Javier Rodríguez y Marc Torices, entre los siete españoles nominados a los Premios Eisner

Infobae

Casimiro avisa de que Girona "está haciendo las cosas muy bien"

Infobae

Argentina entrega a EEUU base de datos de personas con restricciones de ingreso al fútbol

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Andalucía se enfrenta al cierre de la campaña electoral con el PP al filo de la mayoría absoluta y el PSOE hundido ante un posible batacazo

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería, en plena polémica contra Marlaska

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo