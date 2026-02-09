Espana agencias

López Miras pide al PP centrarse en gestión, no hacer ruido y "no proponer soluciones fáciles a problemas complejos"

El presidente de la Región de Murcia, el 'el popular' Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que el PP debe centrarse en "no hacer ruido ni gritar más", sino en "gestionar y hacer las cosas bien y decirle a la gente la verdad", subrayando que "proponer soluciones fáciles para problemas complejos no es lo que hace" su partido.

En declaraciones a los medios a la entrada a la Junta nacional del PP, López Miras ha valorado los resultados de las elecciones de este domingo Aragón y ha recordado que el ha ganado los comicios, pese a perder dos escaños respecto a la convocatoria de 2023.

"Cuando alguien se presenta a las elecciones, es para ganarlas. Y el Partido Popular las ha ganado", ha señalado el dirigente murciano, quien ha recalcado que "la mayoría de los aragoneses han elegido que Jorge Azcón siga siendo presidente de Aragón". A su juicio, se trata de un resultado positivo y ha asegurado que "todos los partidos que se han presentado darían cualquier cosa por estar en la situación del PP".

EL CRECIMIENTO DE VOX ES "EL VOTO DEL ENFADO"

Preguntado por el crecimiento de Vox, López Miras ha señalado que en situaciones de crisis institucional y pérdida de confianza en las instituciones "los ciudadanos tienden a ir a ese voto del enfado". Frente a ello, ha defendido que el PP debe seguir explicando "lo que ha hecho, lo que va a hacer y cuáles son sus programas y decisiones", insistiendo en la importancia de "contar la verdad" y de aportar certidumbre en momentos de incertidumbre.

El presidente autonómico ha reiterado que su formación es "un partido de gobierno" y que estos son "partidos anchos", capaces de crecer por el centro, a la izquierda y a la derecha. En ese sentido, ha afirmado que el crecimiento político se logra "diciendo la verdad", y no "dando consignas, ni gritando más, ni sosteniendo pancartas, ni proponiendo soluciones fáciles a problemas complejos", sino "gestionando y dando certidumbre y estabilidad".

EL ADELANTO ELECTORAL EN ARAGÓN Y EXTREMADURA, "UN DEBER"

Sobre el adelanto electoral decidido tanto en Extremadura como en Aragón, López Miras ha asegurado que "no era una opción, era un deber" y ha defendido la coherencia como "un valor político". "Cuando se está diciendo que no se puede gobernar sin presupuestos, cuando no se tienen presupuestos se convocan elecciones", ha explicado.

Preguntado por los periodistas por la posibilidad de que Vox entre en ambos ejecutivos autonómicos y así "se desgaste" en la gestión, el presidente murciano ha afirmado que "si alguien es coherente y tiene capacidad de gestión, no se quema", aseverando que el ha gobernado siempre que se le ha dado la oportunidad "y no se ha quemado". A su juicio, la gestión se desgasta cuando no hay coherencia o cuando se prometen soluciones que no se pueden cumplir.

López Miras ha señalado que los aragoneses "han mandado un mensaje muy claro", al querer que Jorge Azcón sea presidente y que el Gobierno lo lidere el Partido Popular, aunque también ha indicado que desean que se dialoguen y se alcancen acuerdos con otras formaciones políticas. En este contexto, ha reconocido que, aunque existan desacuerdos, también hay puntos de coincidencia con Vox.

Finalmente, preguntado por si estos resultados suponen una tendencia negativa para el PP, el jefe del Gobierno de Murcia lo ha negado y ha afirmado que esa tendencia "perjudica al PSOE", que, según ha dicho, "está desapareciendo del mapa" y ha obtenido "el peor resultado de su historia" en Aragón. "Si hay un perjudicado no es quien gana las elecciones, sino quien saca el peor resultado de la historia democrática", ha concluido.

