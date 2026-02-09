Espana agencias

El TSJM admite a trámite un recurso del PSOE contra el centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto diligencias tras admitir a trámite un recurso del PSOE-M contra la autorización del centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así consta en un decreto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda la admisión a trámite de la impugnación dirigida contra una resolución de la Consejería de Educación Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, lo que implica una apertura de diligencias. Así, la Sala requiere a la Consejería en el plazo improrrogable de veinte días del expediente administrativo.

El recurso contencioso-administrativo lo presentaron dos diputados autonómicos que son miembros del ICAM. Los socialistas ya habían interpuesto un recurso de reposición contra este centro ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.

Consideraban entonces que se había vulnerado el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales tras habilitarse a sí mismo para impartir titulaciones oficiales C en los nuevos estatutos aprobados el pasado julio, cuando estos solo pueden "impartir formación de posgrado, no grados universitarios".

PRIMER CENTRO UNIVERSITARIO IMPULSADO POR UN COLEGIO PROFESIONAL

ICAM Universidad nacía el 14 de noviembre con la publicación de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se convertía en el primer centro universitario en España impulsado por un Colegio Profesional.

Además, los socialistas destacaban la "cuanto menos sospechosa coincidencia temporal" de la aprobación final de este centro con "el papel del ICAM como acusación particular" en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este acabó sentenciado e inhabilitado.

Además de este paso dado por el PSOE, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) anunció en diciembre que presentará un recurso contra la creación de este centro, advirtiendo de que es "un error dar ese paso".

Por su parte, el ICAM afirmaba en un comunicado en diciembre que este proyecto universitario del Colegio es anterior en el tiempo al caso de la denuncia del Fiscal General de Estado, a la denuncia por revelación de secretos y al juicio ante el Tribunal Supremo --datando su inicio en 2022--.

Asimismo, recalcaba que la autorización de la adscripción se ha producido tras una tramitación prolongada (2023-2025), con "sucesivos informes de órganos académicos, técnicos y de calidad, siguiendo estrictamente el procedimiento legalmente previsto y aún pendiente de la futura autorización de inicio de actividades y de nuevas evaluaciones externas".

"El ICAM rechaza tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de 'pago de servicios' en relación con la autorización de ICAM Centro Universitario", remataba.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los Ejércitos de Aire y Tierra y la Armada arrancan este lunes un ejercicio para reforzar la defensa aérea nacional

Los Ejércitos de Aire y

El Rayo devolverá el importe de las entradas del partido frente al Real Oviedo

Infobae

Imputados dos exdirectores de la Guardia Civil y la exdirectora del CNI por el 'caso Pegasus'

Imputados dos exdirectores de la

18-15. Italia muestra de nuevo su progresión con una gran victoria ante Escocia en Roma

Infobae

Escolta de Mazón declara a la jueza que el expresident llegó al Palau sobre las 19.50 horas: "Ahora bajo y nos vamos"

Escolta de Mazón declara a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Alejandro Nolasco, el

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

Feijóo quería dar una lección a Sánchez y se la ha llevado también él: Vox va en serio y quiere sustituir al PP

Un juez concede la nacionalidad española por origen sefardí a un turco que demostró que sus ancestros expulsados vivieron en territorio del Imperio Otomano

Procedente el despido de una trabajadora de Carrefour que fue sorprendida llevándose unas mollejas de pollo y un paquete de papel higiénico sin pagarlos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami