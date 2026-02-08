Torres achaca el resultado electoral del PP en Aragón a "los caprichos de Feijóo" y cree que Alegría será presidenta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha achacado el resultado electoral del Partido Popular en Aragón a "los caprichos" de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo; asegurando que la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, "será presidenta" de la comunidad.

"La jugada del PP le ha salido mal. Convocaron elecciones para no depender de Vox y ahora dependen más que antes. Los caprichos de Feijóo en una estrategia errática", ha señalado este domingo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el PP de Jorge Azcón haya vuelto a ganar las elecciones en la comunidad aragonesa, si bien ha perdido dos parlamentarios con respecto a 2023; mientras los socialistas han igualado el peor resultado histórico --logrado por Javier Lambán en 2015--, con 18 escaños, aunque en porcentaje de voto siguen tres puntos por encima de ese suelo --24,27% frente al 21,41%--.

El PP decidió anticipar las elecciones en Aragón por el "bloqueo" de Vox a los presupuestos regionales, acariciando entonces la posibilidad de no depender de ese partido y llegar a un pacto con los partidos regionalistas, como Aragón Existe --que pierde 1 y se queda en dos escaños-- o el PAR, que desaparece del Parlamento autonómico.

En concreto, con el 97,92% escrutado, el PP ha obtenido poco más de 222.000 votos (34,24%) y 26 escaños, bajando 1,26 puntos y dejándose por el camino unos 15.000 votos con respecto a los comicios de mayo de 2023. Entonces, Azcón cosechó 28 diputados (35,50%), seguido del PSOE, con 23 diputados (29,55%) y de Vox, con 7 escaños y el 11,24% de los votos.

Con estos resultados y con el Parlamento aragonés tan fragmentado, Azcón queda lejos de la mayoría absoluta (34 escaños) y no podrá gobernar en solitario sino que se verá obligado a fraguar un pacto estable con los de Santiago Abascal.

Así las cosas, el ministro ha argumentado que "hay proyectos que precisan de un tiempo para su plena consecución". "Estoy convencido de que Pilar Alegría será presidenta de Aragón", ha proseguido, trasladando a ésta y al PSOE de Aragón "todo" su apoyo: "Seguirán trabajando para un mejor Aragón".