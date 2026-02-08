Maíllo (IU) reconoce preocupación por la "deriva derechista" pero proclama que no toca "resignarse ni paralizarse"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha admitido preocupación por la "deriva derechista" que muestra el resultado de los comicios en Aragón, pero ha proclamado que la izquierda no puede paralizarse ni resignarse.

A través de varios mensajes en las rede sociales, Maíllo ha puesto en valor que IU en Aragón construyó una propuesta unitaria con Movimiento Sumar y que tras los comicios del 8F esta comunidad gana una "magnífica diputada" con Marta Abengochea, la cabeza de lista de la coalición que ha mantenido el escaño que tenía IU en las anteriores elecciones de 2023.

Tras recalcar que IU defenderá derechos en el parlamento aragonés frente al odio, el líder de IU ha admitido que les "preocupa enormemente" el alza de Vox y la mayoría que obtiene la derecha. "Pero no por ello debemos paralizarnos o resignarnos", ha apuntado.

En este sentido, Maíllo ha afirmado que hay que seguir trabajando para "aportar esperanza y certidumbre a la clase trabajadora", dado que la mejor manera "de resistir a la reacción es avanzar en derechos".

FEIJÓO "FRACASA" POR SEGUNDA VEZ

Luego, ha concluido que en Aragón, tras las elecciones en Extremadura, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "fracasa por segunda vez en su estrategia", pues "pierde diputados y se ata aún más a Vox".

"Azcón convocó elecciones por orden de Génova y el resultado ha sido claro: la extrema derecha duplica resultados. La miopía de Feijóo solo alimenta el odio", ha concluido.