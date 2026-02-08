La participación es del 10,8 % en las elecciones de Aragón hasta las 11.00 horas

Zaragoza, 8 feb (EFE).- La participación en las elecciones de Aragón de este domingo hasta las 11.00 horas es del 10,8 por ciento, con 105.308 personas que ya han ejercido su derecho al voto. EFE
