Espana agencias

La participación alcanza el 40,92% a las 14.00 horas, prácticamente idéntica a la de 2023

Hasta el mediodía, la afluencia a las urnas en los comicios autonómicos de Aragón refleja cifras similares al año pasado según el reporte de la vicepresidenta Mar Vaquero, quien destaca el desarrollo pacífico y el ambiente positivo en los colegios electorales

Guardar

El segundo avance de participación en las elecciones autonómicas de Aragón, realizado a las 14.00 horas, mostró que cerca de 406.000 personas, equivalentes al 40,92% del censo, acudieron a las urnas, una cifra que casi iguala la registrada en el mismo horario durante los comicios de 2023. Según informó el gobierno de Aragón a través de la vicepresidenta Mar Vaquero en una rueda de prensa, durante el tramo matutino la asistencia experimentó un aumento destacable desde el primer corte efectuado a las 11.00 horas, cuando la participación apenas superaba el 10,85%.

El medio Aragón Digital reportó que, en detalle, la distribución territorial de la participación revela diferencias marcadas entre las provincias. La circunscripción de Zaragoza alcanzó el 41,81% de participación a esa hora, lo que implicó un ascenso de 0,82 puntos porcentuales respecto a los datos del año anterior. En contraste, la provincia de Huesca anotó un descenso de 1,88 puntos, consolidando un 37,73% frente al 39,61% registrado en 2023. Teruel protagonizó la mayor reducción, situando la asistencia en un 39,78%, lo que representa una caída de 3,11 puntos en relación con el 42,89% visto en el proceso anterior.

La vicepresidenta autonómica agradeció de manera pública el trabajo de más de 9.000 personas asignadas a supervisar el operativo electoral en toda la región, trabajo que abarcó distintas funciones y organismos. Entre ellos mencionó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los voluntarios de la Cruz Roja, quienes prestaron apoyo para facilitar el ejercicio del derecho al voto a personas con dificultades de movilidad, detalló Aragón Digital.

Tal como publicó el mismo medio, desde el inicio de la jornada, la participación fue calificada por la vicepresidenta como “considerable”, destacando la importancia del incremento registrado entre los dos primeros cortes horarios. Vaquero expuso que la jornada se estaba llevando a cabo con normalidad, en un ambiente sin incidentes destacables y con las garantías habituales de transparencia y seguridad. Señaló que el clima en los colegios electorales se mantenía pacífico, subrayando la colaboración eficiente de los responsables de mesa y los agentes desplegados por todo el territorio.

Según consignó Aragón Digital, el discurso institucional de la vicepresidenta incluyó un llamado a la ciudadanía para aumentar la participación de cara al cierre de urnas previsto para las 20.00 horas. Vaquero expresó que “este grado de participación”, de mantenerse o aumentar, contribuiría a que los resultados electorales se vean reforzados por una representación más amplia de la voluntad de la población.

Aragón Digital también precisó que, durante la mañana, la vicepresidenta contextualizó la relevancia de estos resultados para el presente y futuro inmediato de la comunidad, indicando que las decisiones tomadas en estos comicios configurarían el rumbo próximo de la autonomía aragonesa. En su intervención, Vaquero reiteró el deseo del ejecutivo de mantener la tónica de normalidad y tranquilidad en todas las localidades, garantizando el derecho del voto para toda la población en condiciones seguras y ordenadas.

Las cifras correspondientes al avance de las 14.00 horas están sujetas a actualización una vez concluya la jornada y se efectúe el cierre de las mesas, momento en el que se espera el recuento final y oficial de votos en las distintas circunscripciones. De acuerdo con los protocolos habituales, todas las partes implicadas en el despliegue electoral continuarán sus labores hasta el recuento definitivo, reportó el medio Aragón Digital.

La cobertura de Aragón Digital subrayó que estas elecciones autonómicas han mantenido márgenes de participación similares a los del ejercicio electoral anterior, a pesar de las pequeñas variaciones entre provincias. Los datos reflejan un comportamiento estable en la implicación ciudadana, tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales, distribuyendo de manera equitativa la afluencia de votantes a lo largo de la mañana. Vaquero cerró su comparecencia reiterando el agradecimiento a la ciudadanía y a todos los equipos involucrados, destacando la importancia de que el proceso se mantenga en los mismos términos hasta el cierre final de urnas.

Temas Relacionados

Elecciones AragónParticipación electoralMar VaqueroGobierno de AragónZaragozaHuescaJornada electoralColegios electoralesFuerzas y Cuerpos de Seguridad del EstadoCruz RojaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Abascal presenta este lunes en Ávila al candidato a la Presidencia de CyL y el resto de listas electorales

Santiago Abascal dará a conocer este lunes en un acto en Ávila el nombre de la persona que encabezará la lista de Vox en Castilla y León, junto a los aspirantes que participarán en los próximos comicios autonómicos

Abascal presenta este lunes en

MM y PSOE piden a Ayuso "dejar de esconderse" e insisten en que el alcalde de Móstoles "no puede seguir"

Representantes de la oposición exigen una respuesta inmediata de la presidenta de Madrid tras nuevas acusaciones graves contra el regidor de Móstoles, mientras señalan falta de apoyo a la denunciante y cuestionan la gestión del Partido Popular

MM y PSOE piden a

Ayuso carga contra un Gobierno "totalitario": "Quien sueñe con un 155 para Madrid le pronostico una mala rima"

Acusa al Ejecutivo central de intentar restringir la autonomía madrileña, promover recortes históricos y fomentar la división nacional, además de advertir sobre supuesta manipulación mediática y denunciar la "islamización" de Europa y España según sus palabras

Ayuso carga contra un Gobierno

Más Madrid considera un "éxito" el Estatuto Marco y alaba la "valentía" del Ministerio de Sanidad

Manuela Bergerot destacó que la nueva regulación impulsada desde el gobierno central garantiza mejores condiciones al personal sanitario, aunque reconoció que se requiere tiempo para perfeccionarla, mientras persisten críticas por parte de la administración autonómica y algunos trabajadores

Más Madrid considera un "éxito"

Ayuso advierte de que 'Txeroki' y ETA "mandan más" y dice que los objetivos de la banda "están más cerca que nunca"

La presidenta madrileña sostiene que el poder de antiguos miembros de grupos armados crece tras la liberación de Aspiazu Rubina, criticando al Ejecutivo nacional y alertando sobre una supuesta aproximación de los fines perseguidos por la organización

Ayuso advierte de que 'Txeroki'
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuenca niega haber dado órdenes

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

Feijóo pide “responsabilidad” a Vox y ataca a Sánchez: “La gente ya no le soporta y me pregunto cuántos tortazos electorales necesita para entenderlo”

ECONOMÍA

Las claves del acuerdo que

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga de trenes desde el 10 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

DEPORTES

Vietnam está construyendo el estadio

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”