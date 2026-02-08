La participación alcanza el 40,92% a las 14.00 horas, prácticamente idéntica a la de 2023

El segundo avance de participación en las elecciones autonómicas de Aragón, realizado a las 14.00 horas, mostró que cerca de 406.000 personas, equivalentes al 40,92% del censo, acudieron a las urnas, una cifra que casi iguala la registrada en el mismo horario durante los comicios de 2023. Según informó el gobierno de Aragón a través de la vicepresidenta Mar Vaquero en una rueda de prensa, durante el tramo matutino la asistencia experimentó un aumento destacable desde el primer corte efectuado a las 11.00 horas, cuando la participación apenas superaba el 10,85%.

El medio Aragón Digital reportó que, en detalle, la distribución territorial de la participación revela diferencias marcadas entre las provincias. La circunscripción de Zaragoza alcanzó el 41,81% de participación a esa hora, lo que implicó un ascenso de 0,82 puntos porcentuales respecto a los datos del año anterior. En contraste, la provincia de Huesca anotó un descenso de 1,88 puntos, consolidando un 37,73% frente al 39,61% registrado en 2023. Teruel protagonizó la mayor reducción, situando la asistencia en un 39,78%, lo que representa una caída de 3,11 puntos en relación con el 42,89% visto en el proceso anterior.

La vicepresidenta autonómica agradeció de manera pública el trabajo de más de 9.000 personas asignadas a supervisar el operativo electoral en toda la región, trabajo que abarcó distintas funciones y organismos. Entre ellos mencionó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los voluntarios de la Cruz Roja, quienes prestaron apoyo para facilitar el ejercicio del derecho al voto a personas con dificultades de movilidad, detalló Aragón Digital.

Tal como publicó el mismo medio, desde el inicio de la jornada, la participación fue calificada por la vicepresidenta como “considerable”, destacando la importancia del incremento registrado entre los dos primeros cortes horarios. Vaquero expuso que la jornada se estaba llevando a cabo con normalidad, en un ambiente sin incidentes destacables y con las garantías habituales de transparencia y seguridad. Señaló que el clima en los colegios electorales se mantenía pacífico, subrayando la colaboración eficiente de los responsables de mesa y los agentes desplegados por todo el territorio.

Según consignó Aragón Digital, el discurso institucional de la vicepresidenta incluyó un llamado a la ciudadanía para aumentar la participación de cara al cierre de urnas previsto para las 20.00 horas. Vaquero expresó que “este grado de participación”, de mantenerse o aumentar, contribuiría a que los resultados electorales se vean reforzados por una representación más amplia de la voluntad de la población.

Aragón Digital también precisó que, durante la mañana, la vicepresidenta contextualizó la relevancia de estos resultados para el presente y futuro inmediato de la comunidad, indicando que las decisiones tomadas en estos comicios configurarían el rumbo próximo de la autonomía aragonesa. En su intervención, Vaquero reiteró el deseo del ejecutivo de mantener la tónica de normalidad y tranquilidad en todas las localidades, garantizando el derecho del voto para toda la población en condiciones seguras y ordenadas.

Las cifras correspondientes al avance de las 14.00 horas están sujetas a actualización una vez concluya la jornada y se efectúe el cierre de las mesas, momento en el que se espera el recuento final y oficial de votos en las distintas circunscripciones. De acuerdo con los protocolos habituales, todas las partes implicadas en el despliegue electoral continuarán sus labores hasta el recuento definitivo, reportó el medio Aragón Digital.

La cobertura de Aragón Digital subrayó que estas elecciones autonómicas han mantenido márgenes de participación similares a los del ejercicio electoral anterior, a pesar de las pequeñas variaciones entre provincias. Los datos reflejan un comportamiento estable en la implicación ciudadana, tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales, distribuyendo de manera equitativa la afluencia de votantes a lo largo de la mañana. Vaquero cerró su comparecencia reiterando el agradecimiento a la ciudadanía y a todos los equipos involucrados, destacando la importancia de que el proceso se mantenga en los mismos términos hasta el cierre final de urnas.