El Supremo celebra la audiencia previa al juicio de las mascarillas contra Ábalos y Koldo

Madrid, 8 feb (EFE).- El Tribunal Supremo celebra este jueves la audiencia preliminar para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro Jose Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por los contratos de mascarillas, cuyo inicio se baraja para justo después de la Semana Santa.

Ábalos y Koldo deberán comparecer presencialmente en la audiencia por orden del tribunal, pese a que sus defensas habían solicitado que la siguieran por videoconferencia alegando problemas de salud.

El Supremo tomó esta decisión tras revisar los informes médicos aportados por Ábalos y el de Koldo García emitido por los servicios médicos del centro penitenciario de Soto del Real.

Sendos investigados, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, hicieron referencia también al menoscabo que podría producir en su estado de salud físico y anímico el traslado al Supremo para estar presentes 'in situ' en la audiencia preliminar.

Se trata de una audiencia "muy técnica", anterior al juicio oral para tratar las cuestiones previas, esto es, las partes podrán exponer la posibilidad de conformidades, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio, nulidad de actuaciones, así como las pruebas propuestas.

Tras ello, se dictará un auto para resolver estas cuestiones y, en caso de seguir adelante y no aceptar las nulidades, que es el escenario más previsible, ya sí fijar la fecha del juicio que todo apunta será para abril, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El exministro y su exasesor serán juzgados ante los indicios de que se habrían concertado para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por el empresario y presunto comisionista de la trama Víctor de Aldama -que también estará presente en la audiencia- aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

Ábalos y Koldo están en prisión preventiva al apreciar el magistrado Leopoldo Puente riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan de cara al juicio.

La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para Aldama solicitan 7 años, por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

Será el primer y el último juicio del caso Koldo en el Supremo una vez que, tras la renuncia de Ábalos como diputado y su pérdida de aforamiento, el juez ha remitido a la Audiencia Nacional la pieza separada por presuntos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. EFE