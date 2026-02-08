Espana agencias

Abengochea (IU-Sumar): "Es imprescindible votar porque este derecho podemos perderlo"

La candidata a la Presidencia al Gobierno de Aragón por IU-Sumar, Marta Abengochea, ha querido trasladar a los aragoneses que este domingo no se queden en casa: "Es imprescindible que todo el mundo salga a votar porque este derecho podemos perderlo, estamos en riesgo de involución democrática, y si te quedas en casa le estás dando alas a las que nos quieren quitar este derecho y llevarnos a una España y a un Aragón en blanco y negro".

Abengochea, que ha votado en el CEIP Parque Venecia, en la capital aragonesa, ha considerado que "hoy más que nunca no damos ningún derecho por sentado, el derecho al voto ha sido conseguido con el esfuerzo, con las vidas de muchísima gente".

Ha agregado que "no hay nada decidido. Todavía hasta las ocho de la tarde está todo por decidir, salid a votar, salid a votar con dignidad e ilusión".

