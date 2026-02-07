Espana agencias

San Martín del Tesorillo (Cádiz) evacua a los vecinos que residen en zonas inundables

Algeciras (Cádiz), 7 feb (EFE).- El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, va a evacuar de manera preventiva a todos los vecinos que residen en zonas inundables, según ha informado este sábado el consistorio en sus redes sociales.

Esta decisión ha sido adoptada tras una videollamada con el Puesto de Mando Avanzado de Málaga y ante la previsión de lluvias y crecidas de los ríos Hozgarganta y Guadiaro.

La Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local están coordinados y comenzarán los desalojos entre las 16:00 y las 16:30 horas.

El Ayuntamiento pide a los vecinos que puedan desplazarse por sus propios medios que se dirijan al colegio Los Almendros de Secadero, donde Cruz Roja ha habilitado un albergue de emergencia.

Quienes no puedan desplazarse, pueden solicitar ayuda y los equipos de seguridad se encargarán del traslado. EFE

