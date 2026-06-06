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Juzgan a un hombre acusado de maltratar y retener en su domicilio a su expareja en Sevilla

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Sevilla, 6 jun (EFE).- Un hombre se enfrenta a una petición fiscal de seis años y nueve meses de prisión acusado de maltratar y retener en su domicilio a su expareja, hechos por los que será juzgado la próxima semana en la Audiencia de Sevilla.

La Fiscalía, según recoge el escrito de acusación provisional al que ha tenido acceso EFE, atribuye al procesado un delito de malos tratos y otro de detención ilegal, con las circunstancias agravantes de parentesco y de género.

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El Ministerio Público explica que el acusado mantuvo con una mujer durante cuatro años una relación sentimental, que finalizó dos años antes de los hechos.

Sobre las 20:00 horas del 25 de junio de 2023, pidió a su expareja que acudiera a su domicilio para hablar con ella.

Una vez en el domicilio, le requirió el teléfono móvil y le exigió que lo desbloquearea. Tras ver una foto con una amiga suya, insultó a ambas.

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Entonces, con ánimo de menoscabo físico, según el escrito, se abalanzó sobre ella y propinó varios manotazos en la cabeza a la mujer, que tuvo que protegerse con los brazos para que no la golpeara en la cara. Tras ello, la agarró fuerte de los antebrazos, la apretó y la zarandeó.

Ella intentó zafarse, pero el acusado le agarró de la camiseta, le arañó el pecho y le cogió del cuello fuertemente mientras le decía que no iba a irse del domicilio.

En ese momento, cerró por completo la puerta de la casa, se guardó las llaves pare impedir que pudiera salir y le quitó el teléfono para que no pudiera pedir auxilio.

Al día siguiente, el acusado llamó a la amiga de su expareja, sin permitirle que hablara.

Al extrañarle la actitud, ella avisó a la hija de la víctima, quien se dirigió al domicilio del acusado preguntando por su madre.

Mientras el acusado le decía por la ventana a la hija que su madre no se quería ir, esta aprovechó el descuido, cogió las llaves, abrió la puerta y escapó corriendo de la vivienda, detalla la Fiscalía.

La perjudicada tuvo que acudir a un centro médico por estos hechos y, según informe médico forense, resultó con lesiones en región cervical y parte alta de la espalda, hematomas en bíceps y muñecas. EFE

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