ExpOtaku permite conocer a las dobladoras al español de la película ‘K-pop Demon Hunters’

Logroño, 7 feb (EFE).- La Gira ExpOtaku 2026 llega este sábado a Logroño con un programa cuya principal novedad es la posibilidad de conocer a las actrices de doblaje al español de la película de animación inspirada en la mitología coreana ‘K-pop Demon Hunters’: Claudia Caneda, Lule Montes y Neri Hualde.

Así lo ha afirmado a EFE el director de ExpOtaku, Valentín Rivas, quien ha indicado que se prevé que pasen unas 6.000 personas por el Palacio de Congresos Riojaforum de Logroño durante este fin de semana.

Rivas ha indicado que en la edición de 2025 no pudieron llevar a actores de doblaje en la Gira ExpOtaku, por lo que recibieron “muchas peticiones” de su público para que este año retomaran esta iniciativa.

Por eso, en esta edición han añadido a la programación del sábado un encuentro con fans y una sesión de firmas con las actrices que han doblado al castellano ‘K-pop Demon Hunters’, la película más vista en la historia de la plataforma Netflix, con más de 236 millones de visualizaciones, ha recordado.

“Hemos escogido a ‘lo más’ en doblaje para nuestro público ahora mismo, que es esta película, que está arrasando y que es de nuestra temática”, al estar basada en la cultura coreana, ha subrayado Rivas.

Ha destacado que en España “siempre ha habido una buena industria del doblaje, con mucha gente que se dedica de forma profesional y con escuelas"; además de que es "un mercado que al público de ExpOtaku le interesa mucho”.

Junto a esta novedad, la Gira de 2026 de esta iniciativa incluye, en su tradicional zona dedicada a los videojuegos, “los últimos éxitos”, como, por ejemplo, la nueva consola Nintendo Switch 2, que se podrá jugar junto a máquinas recreativas ‘arcade’ y de realidad virtual.

Además, Rivas ha resaltado como iniciativa novedosa de esta edición la nueva zona para ‘indie devs’, nombre por el que se califica a los desarrolladores de videojuegos independientes, en la que se podrá jugar a 8 proyectos de dentro y fuera de La Rioja.

“Vamos a ver videojuegos que han realizado estos desarrolladores en sus propios laboratorios, ya sean sus casas o en la universidad, y que buscan patrocinio y empresas que les puedan apoyar”, ha expresado.

El sector del videojuego, ha dicho, siempre se ha dividido de forma clara entre los ‘AAA’ o de alto presupuesto, y que “están de capa caída”; y los independientes, que en la actualidad son "muy agradecidos por la gente porque, al fin y al cabo, el protagonista es el jugador”.

En contraposición, ha proseguido, “la protagonista del juego ‘AAA’ es la empresa, que quiere fardar de sus grandes gráficos, pero el efecto de disfrutar el juego lo consigues escuchando al jugador”.

Ha incidido en que los videojuegos independientes tienen la peculiaridad de que se desarrollan poco a poco y permiten a los jugadores probarlos en fases tempranas para, así, orientarlo al público objetivo.

Entre las creaciones independientes a los que se podrá jugar en la zona ‘indie devs’ de ExpOtaku Logroño se encuentran el videojuego de rol ‘Erveca’, ambientado en Cameros (La Rioja); y el proyecto del equipo de desarrollo de juegos gallego ‘Place Pleasure’. EFE

