Domingo (CdRep) dice que para revertir la situación de Rodalies "la única vía es la independencia"

El presidente del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, ha afirmado que para revertir la actual situación de la red de Rodalies "la única vía es la independencia".
Así se ha expresado en declaraciones a los medios antes de la manifestación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el CdRep 'Prou! Única via: independència!', donde ha criticado la situación de las infraestructuras: "Lo podríamos resolver con dos años de déficit fiscal", ha asegurado.
Así, Domingo ha señalado que cada año Cataluña genera "un déficit fiscal de más de 25.500 millones" y, según él, este es dinero que va a Madrid y no vuelve y que podría ayudar a tener una situación absolutamente diferente, textualmente.
