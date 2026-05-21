Triay asume la presidencia de la asociación de jugadoras de pádel tras dimitir Lucía Sainz

Redacción deportes, 21 may (EFE).- La número uno del mundo, la menorquina Gemma Triay, ha asumido de forma provisional la presidencia de la Asociación Internacional de Jugadoras de Padel (IPPA, por sus siglas en inglés) tras la renuncia de la catalana Lucía Sainz.

Sainz, quien llegó a ser número uno del mundo junto a Triay en 2020, dimite del cargo pocos meses antes de que concluya su mandato, que comenzó en noviembre de 2024.

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En un comunicado, la IPPA, que agrupa a cerca de 150 jugadoras de 25 nacionalidades, acepta la renuncia de Sainz y agradece su dedicación "en pro del fortalecimiento del pádel femenino".

"Cierro una etapa muy importante para mí. Gracias a todas las personas que han formado parte de este camino y de un proyecto en el que siempre he creído profundamente", señala en sus redes sociales Sainz, de 41 años y que en la actualidad ocupa el puesto 21 en la clasificación mundial.

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Triay asume la presidencia por sustitución y ejercerá en funciones hasta el final de la presente temporada, en la que se convocarán elecciones para la renovación de la junta directiva. EFE