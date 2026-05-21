Comuns pide una reunión "urgente" con Rufián para aclarar cuál es su propuesta electoral

Barcelona, 21 may (EFE).- La presidenta del grupo de Comuns en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, ha defendido este jueves que es "urgente" que su partido mantenga una reunión con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para aclarar cuál es su propuesta para las próximas elecciones generales.

Rufián aseguró este miércoles que aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones generales si eso "ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión" en la izquierda, pero añadió que no depende de él y que hay "muy buenos" candidatos para liderar dicha candidatura.

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En declaraciones a TV3, Albiach ha dicho este jueves desconocer si Rufián "se ha emancipado de ERC" o si es el partido republicano el que ha acabado aceptando la propuesta de su líder en el Congreso.

Se ha preguntado si Rufián está negociando con la dirección de ERC la configuración de la candidatura del partido a las próximas generales o si quiere construir una "alternativa estatal" en la que concurran diversas formaciones.

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"Ayer dio un paso que hasta ahora no había dado ni en público ni en privado", ha afirmado.

Para Albiach, la mejor solución es "estar todos, cuantos más mejor" en una misma candidatura, aunque también ha dicho que se deben "respetar los procedimientos" de todas las formaciones.

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La alianza de las izquierdas puede llegar mediante acuerdos electorales, puntos programáticos compartidos o pactos poselectorales, ha sostenido. EFE