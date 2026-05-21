Los discos de la semana: Jack Antonoff y sus Bleachers vuelven entre Springsteen y Yazoo

Madrid, 21 may (EFE).- Entre el rock aupado por saxofones a lo Bruce Springsteen y cierto eco del 'synth pop' del grupo Yazoo, este viernes llega el nuevo álbum de Bleachers, aupado por medios como Clash, en una semana de novedades que en España cuenta con lanzamientos a cargo de María José Llergo y Nil Moliner.

El proyecto como músico y compositor liderado por Jack Antonoff, quien como productor ha ayudado a moldear buena parte de la música anglosajona de éxito actual, entrega su quinto disco y el que algunas voces se han aventurado a señalar como el mejor con un sonido de rock envolvente, moderno y reconocible a la vez, como en el single 'Dirty Wedding Dress'.

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Tras cosechar el Premio Ruido al mejor disco del año que concede la prensa musical con su anterior álbum, 'Ultrabelleza' (), la artista cordobesa reivindica el concepto de juego como una vía para "reconectar con el niño interior" y liberarse, un principio que le permite aquí, por ejemplo, imaginar "una bachata que hubiese nacido en Al-Ándalus".

Después de tres discos de estudio, varias extensiones de los mismos y un álbum en directo en el Palau Sant Jordi de Barcelona que lo han convertido en uno de los compositores e intérpretes de referencia en la radiofórmula actual, el catalán ensalza la música en este trabajo como un vehículo de conexión con la emoción y con la gente.

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Mucho se ha hablado del tiempo que la ganadora de 'OT 2023' se está tomando para lanzar su primer álbum de estudio. En el compás de espera hasta que llegue, la artista zaragozana de potente voz lanza este EP de 7 canciones que incluye una colaboración con otra mujer fuerte, La Mala Rodríguez.

La estrella colombiana apuesta por reformular su sonido para su cuarto disco de estudio con sonidos entre el mundo urbano, lo tropical y el 'afrobeat' y colaboraciones con formaciones como Cultura Profética y Rawayana.

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Justo un año después de '¿Quién + Como Yo?' (2025), su último álbum de estudio, y solo unos meses después del recopilatorio lanzado por su exdiscográfica 'Entre besos y heridas', llega lo nuevo de este embajador del regional mexicano con canciones como 'Incompatibles' o 'Una mujer como la suya', que ha encendido todo tipo de rumores sobre el origen de su historia.

Un lustro llevaba el madrileño criado en Palma de Mallorca sin publicar un nuevo disco. Este llega con nueve cortes entre los que llama la atención una fuerte presencia de ritmos latinos en una propuesta "más fresca, versátil y global" junto a productores como Lucas Otero, Blasfem o Kvinz y la colaboración de los decanos del hip hop nacional, SFDK.

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Con solo otro álbum en el mercado, 'Subo bajo' (2018), la también actriz reimpulsa su faceta como autora e intérprete musical "hacia un universo sonoro más electrónico, físico y expansivo", con canciones que van desde lo íntimo en individual a lo colectivo.

El valenciano Isidro Rubio consigue fundir folk, psicodelia y flamenco, además de aires mediterráneos y caribeños, también del desierto africano, en su tercer disco de estudio, en el que sigue huyendo de estilos definidos.

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El proyecto personal de David Rodríguez como músico hacía cuatro años que no deparaba un álbum. Regresa con colaboraciones de Joe Crepúsculo y La Bien Querida, a cuya carrera ha estado muy vinculado, en un trabajo que su oficina define cmo "más abierto, más directo y más claramente rock".

Con nueva formación tras superar una pequeña revolución interna, el ahora cuarteto emprende nueva etapa con este EP y canciones como 'amiamiga', "una canción para expiar demonios en grupo, para asumir que las rupturas -las románticas, las amistosas, las vitales- forman parte del mismo proceso, de crecer y cambiar".

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Después de tres discos pivotando en torno al rhythm & blues contemporáneo en inglés, el septeto barcelonés salta al castellano en este EP en el que aparecen muy bien rodeados por lo más granado de los representantes del rock nacional con raíces americanas: Carlos Tarque de M-Clan, Carlos Segarra de Los Rebeldes, Ovidi Tormo de Los Zigarros y Angie.

Para celebrar sus 20 años en la música, la formación estadounidense de 'synth-pop' ha apostado por una colección que huye del típico recopilatorio para acoger temas que en muchos casos no estaban disponibles en plataformas de 'streaming', también "éxitos alternativos", rarezas y elecciones de sus propios seguidores.

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Especialmente conocida por el público generalista por sus colaboraciones junto a estrellas como Eminem o Dr. Dre, esta cantante, compositora y productora estadounidense de voz singular reflexiona en este quinto disco de estudio sobre el paso a la madurez y el cumplir grandes metas desde unos orígenes humildes en un pueblo anodino del medio oeste americano. EFE