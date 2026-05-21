Los destacamentos penales del ferrocarril Madrid-Burgos, Lugar de Memoria Democrática

Madrid, 21 may (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves una resolución del Ministerio de Política Territorial por la que se declaran los once destacamentos penales del ferrocarril directo Madrid-Burgos como Lugar de Memoria Democrática.

Este ferrocarril, tal y como explica el texto de la publicación oficial, fue un proyecto estatal concebido en los años veinte del siglo XX con la intención de reducir la distancia y el tiempo de viaje entre la capital y las provincias del norte de España.

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En concreto, el texto detalla que la construcción de esta línea ferroviaria se prolongó entre 1926 y 1968, fecha en la que fue inaugurada, y que, para levantarla, el régimen franquista utilizó "mano de obra de presos" republicanos mediante el sistema de redención de penas por el trabajo.

Asimismo, recuerda que a muchos de estos reclusos se les dio la oportunidad de reducir sus condenas a través del trabajo forzado en las obras públicas del Estado, lo que les permitió salir antes de las cárceles.

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Destaca, además, que entre 1941 y 1955, unos 6.000 presos participaron en tareas peligrosas y complejas, como la extracción de piedras o la perforación de los túneles, en condiciones penosas ante la falta de elementos de protección.

Estos presos vivieron en destacamentos penitenciarios como Fuencarral, Colmenar Viejo, Chozas de la Sierra (Soto del Real), Miraflores de la Sierra, Bustarviejo, Valdemanco y Garganta de los Montes, entre otros.

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Con la declaración de los destacamentos penales del ferrocarril Madrid-Burgos como Lugar de Memoria Democrática, el Gobierno pretende reconocer y recordar esta historia por su "significación histórica". EFE