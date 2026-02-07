Espana agencias

Chile desafía a España por un cupo en el Final 8

Guardar

María José Rey

Santiago de Chile, 7 feb (EFE).- El equipo de Chile avanzó este sábado a la segunda ronda de la Copa Davis por un cupo en la Final 8 que lo pone en ruta de colisión con el de España en noviembre próximo al dominar a Serbia con 3 victorias en la serie al mejor de 5 juegos.

Tomás Barrios y Nicolás Jarry ganaron hoy por doble 6-4 a los gemelos Ivan y Matej Sabanov, en el Court Central del Estadio Nacional.

El vienes, Chile ganó los dos partidos de individuales y dejó la serie pendiente de una nueva victoria para sellar la clasificación.

El equipo chileno sería anfitrión a falta confirmación frente a los españoles, que cuentan con el número uno del mundo Carlos Alcaraz, para un emparejamiento que se disputará en septiembre.

Serbia, por su parte, expondrá su lugar con un perdedor del Grupo Mundial I, en las mismas fechas.

“Ahora toca España y vamos a tratar de seguir avanzando”, declaró el capitán chileno Nicolás Massú tras el triunfo en dobles.

Barrios y Jarry ganaron el primer set ante los europeos, luego de quebrar el saque en el noveno juego y confirmar la ventaja en el siguiente sin problemas para sellar el 6-4.

“Muy contento, estuvimos muy bien con Tomy nos ayudamos mutuamente. Fue un partido muy ordenado, no bajamos nunca la intensidad”, afirmó Jarry.

La pareja chilena quebró el servicio comenzando el segundo set, tras un error de los serbios en la red, y lo capitalizaron luego al ponerse arriba 2-0.

Los Sabanov se recuperaron ganando puntos con su servicio para mantenerse en la pelea e intentar la remontada, pero Chile tenía set y quiebre a favor y lo aprovechó para repetir con 6-4.

“Muy feliz, estos dos días fue fundamental que se sintió mucho la localía. Se viene España, así es”, declaró Barrios.

Massú cambió su decisión inicial de que Alejandro Tabilo fuese el compañero de Jarry en los dobles, y le dio la responsabilidad a Barrios cuyo desempeño en el juego de individuales del viernes estuvo mejor con su triunfo sobre Dusan Lajovic.

Tabilo ganó el segundo punto de esta serie ante el juvenil Ognjen Milic, pero el tránsito del partido le costó mucho más ante un rival de menor jerarquía en el ranking.

El equipo de Serbia vivió un infortunio en Santiago con su tenista Lajovic, quien sufrió un accidente tras el partido ante Barrios al chocar con una mampara de cristal.

El jugador fue trasladado de emergencia a un centro médico.

Luego de varias horas bajo cuidado hospitalario fue dado de alta.

Los médicos lo trataron por un “desgarro muscular vasto medial y contusión facial” que requirió suturas en la frente y la boca debido a las heridas.

La serie cierra este sábado, aunque continúa en marcha con el partido entre el chileno Matías Soto, 389 del ránking y el serbio Branko Djuric (499). EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Paraguay se instala en el Grupo Mundial I de la Copa Davis 22 años después

Infobae

Hoy será noticia. Domingo, 8 de febrero

Infobae

Jorge Braz: “Estoy orgulloso de mis jugadores pese a la derrota ante España”

Infobae

Ponsarnau: "En el cara o cruz, como está pasando en los últimos partidos, ha salido cara"

Infobae

Matarazzo: "Tenemos que seguir ganando partidos para entrar en Europa"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros