Chile desafía a España por un cupo en el Final 8

María José Rey

Santiago de Chile, 7 feb (EFE).- El equipo de Chile avanzó este sábado a la segunda ronda de la Copa Davis por un cupo en la Final 8 que lo pone en ruta de colisión con el de España en noviembre próximo al dominar a Serbia con 3 victorias en la serie al mejor de 5 juegos.

Tomás Barrios y Nicolás Jarry ganaron hoy por doble 6-4 a los gemelos Ivan y Matej Sabanov, en el Court Central del Estadio Nacional.

El vienes, Chile ganó los dos partidos de individuales y dejó la serie pendiente de una nueva victoria para sellar la clasificación.

El equipo chileno sería anfitrión a falta confirmación frente a los españoles, que cuentan con el número uno del mundo Carlos Alcaraz, para un emparejamiento que se disputará en septiembre.

Serbia, por su parte, expondrá su lugar con un perdedor del Grupo Mundial I, en las mismas fechas.

“Ahora toca España y vamos a tratar de seguir avanzando”, declaró el capitán chileno Nicolás Massú tras el triunfo en dobles.

Barrios y Jarry ganaron el primer set ante los europeos, luego de quebrar el saque en el noveno juego y confirmar la ventaja en el siguiente sin problemas para sellar el 6-4.

“Muy contento, estuvimos muy bien con Tomy nos ayudamos mutuamente. Fue un partido muy ordenado, no bajamos nunca la intensidad”, afirmó Jarry.

La pareja chilena quebró el servicio comenzando el segundo set, tras un error de los serbios en la red, y lo capitalizaron luego al ponerse arriba 2-0.

Los Sabanov se recuperaron ganando puntos con su servicio para mantenerse en la pelea e intentar la remontada, pero Chile tenía set y quiebre a favor y lo aprovechó para repetir con 6-4.

“Muy feliz, estos dos días fue fundamental que se sintió mucho la localía. Se viene España, así es”, declaró Barrios.

Massú cambió su decisión inicial de que Alejandro Tabilo fuese el compañero de Jarry en los dobles, y le dio la responsabilidad a Barrios cuyo desempeño en el juego de individuales del viernes estuvo mejor con su triunfo sobre Dusan Lajovic.

Tabilo ganó el segundo punto de esta serie ante el juvenil Ognjen Milic, pero el tránsito del partido le costó mucho más ante un rival de menor jerarquía en el ranking.

El equipo de Serbia vivió un infortunio en Santiago con su tenista Lajovic, quien sufrió un accidente tras el partido ante Barrios al chocar con una mampara de cristal.

El jugador fue trasladado de emergencia a un centro médico.

Luego de varias horas bajo cuidado hospitalario fue dado de alta.

Los médicos lo trataron por un “desgarro muscular vasto medial y contusión facial” que requirió suturas en la frente y la boca debido a las heridas.

La serie cierra este sábado, aunque continúa en marcha con el partido entre el chileno Matías Soto, 389 del ránking y el serbio Branko Djuric (499). EFE

