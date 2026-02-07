Espana agencias

Antonio Pérez: "La verdad es que soñaba sólo con ser campeón de Europa"

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- Antonio Pérez protagonizó una noche histórica para el fútbol sala español al liderar la victoria ante Portugal (3-5) en la final de la Eurocopa, un triunfo que pone fin a una espera de diez años sin títulos continentales.

El cierre de Jaén, que fue elegido mejor jugador del torneo tras anotar los tres goles de su equipo en el partido decisivo y compartió el premio de máximo goleador, le quitó importancia a su actuación personal y dijo: "La verdad es que soñaba con ganar, solo ganar. La verdad es que ha sido mucho mejor de lo soñado y de lo esperado”:

“Sobre todo yo soñaba en ser campeón, me daba igual cómo. Mi objetivo era ese. He podido ayudar al equipo así, la verdad es que estoy súper contento y súper orgulloso por el papel hecho. A seguir, ojalá que van a venir muchas cosas mejores”, añadió el ala, elegido mejor jugador del torneo después de marcar los tres goles que guiaron a su selección al título para un total de 7 en los 6 partidos del torneo.

España puso fin a una espera de diez años sin ganar la Eurocopa y lo hizo con un equipo sólido y decidido. El jugador andaluz fue el gran referente ofensivo del conjunto español, que supo manejar los momentos clave del partido ante Portugal y transformar su dominio en goles. EFE

