Semillas Batlle aspira a incrementar un 25 % sus ingresos tras la entrada de R&D BCNA

Barcelona, 6 feb (EFE).- La compañía Semillas Batlle, especializada en la obtención, producción y comercialización de semillas, aspira a elevar sus ingresos un 25 % en los próximos años, hasta 40 millones de euros, tras la entrada de R&D BCNA como primer accionista.

R&D BCNA sustituye en el accionariado al Institut Català de Finances (ICF), que se incorporó al capital de la empresa de origen familiar en 2020, al inicio de un proceso de profesionalización, según ha informado en un comunicado Semillas Batlle.

La empresa, nacida hace más de 200 años, ha avanzado que el cambio en el accionariado irá acompañado de un "ambicioso plan de inversiones en todos sus centros", que le permitirá continuar creciendo tras haber facturado 32 millones en el último ejercicio fiscal, que cerró en mayo, y haber duplicado su volumen de negocio en diez años.

La compañía ha destacado que mantendrá el actual equipo directivo, encabezado por David Giné como consejero delegado, y que la familia Batlle se mantiene en el accionariado.

R&D BCNA ya formaba parte del capital de Batlle, por lo que "conoce la empresa y el sector y, precisamente por ello, ha decidido apostar por el crecimiento de la compañía", ha resaltado la empresa.

Semillas Batlle, que dispone de tres fábricas (en Bell-lloc d’Urgell, Torrente del Cinca y Talavera la Nueva) y unas oficinas corporativas en Molins de Rei, señala que ha comenzado ya a ejecutar sus planes de inversión con la introducción de nueva maquinaria y mejoras en las instalaciones. EFE