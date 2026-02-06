Espana agencias

Semillas Batlle aspira a incrementar un 25 % sus ingresos tras la entrada de R&D BCNA

Guardar

Barcelona, 6 feb (EFE).- La compañía Semillas Batlle, especializada en la obtención, producción y comercialización de semillas, aspira a elevar sus ingresos un 25 % en los próximos años, hasta 40 millones de euros, tras la entrada de R&D BCNA como primer accionista.

R&D BCNA sustituye en el accionariado al Institut Català de Finances (ICF), que se incorporó al capital de la empresa de origen familiar en 2020, al inicio de un proceso de profesionalización, según ha informado en un comunicado Semillas Batlle.

La empresa, nacida hace más de 200 años, ha avanzado que el cambio en el accionariado irá acompañado de un "ambicioso plan de inversiones en todos sus centros", que le permitirá continuar creciendo tras haber facturado 32 millones en el último ejercicio fiscal, que cerró en mayo, y haber duplicado su volumen de negocio en diez años.

La compañía ha destacado que mantendrá el actual equipo directivo, encabezado por David Giné como consejero delegado, y que la familia Batlle se mantiene en el accionariado.

R&D BCNA ya formaba parte del capital de Batlle, por lo que "conoce la empresa y el sector y, precisamente por ello, ha decidido apostar por el crecimiento de la compañía", ha resaltado la empresa.

Semillas Batlle, que dispone de tres fábricas (en Bell-lloc d’Urgell, Torrente del Cinca y Talavera la Nueva) y unas oficinas corporativas en Molins de Rei, señala que ha comenzado ya a ejecutar sus planes de inversión con la introducción de nueva maquinaria y mejoras en las instalaciones. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El bitcóin rebota un 5 % tras desplomarse la víspera hasta mínimos desde noviembre de 2024

Infobae

Los líderes nacionales de los partidos arropan este viernes a sus candidatos en Aragón en el cierre de campaña

Los líderes nacionales de los

La gran banca española bate récord y gana 34.000 millones en 2025, un 7 % más

Infobae

La gran banca española gana 34.000 millones en 2025, un 7 % más, y logra un nuevo récord

Infobae

El Banco Sabadell redujo su beneficio un 2,8 % en 2025, hasta 1.775 millones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid pagará

La Comunidad de Madrid pagará hasta 169 euros por una resonancia: 264.000 pacientes tendrán que trasladarse 50 kilómetros para que se las hagan

El tira y afloja de PP y Vox en Aragón: un divorcio condenado a la reconciliación tras el 8F

El empresario del pistacho, investigado por la Fiscalía por ‘robar’ agua para regar el campo de golf de la urbanización más elitista de Madrid

¿Conseguirá el PP no depender de Vox tras las elecciones en Aragón? Esto es lo que dicen las encuestas

El desbordamiento de la presa de Buseo, la pieza clave con la que se busca la imputación de Carlos Mazón en la causa de la DANA

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager