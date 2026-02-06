Espana agencias

La plataforma 6F, que impulsó la protesta agraria en 2024, reúne a decenas de personas

Guardar

Madrid, 6 feb (EFECOM).- La plataforma 6F, que impulsó las protestas del campo hace dos años, ha reunido este viernes a varias decenas de personas frente al Congreso de los Diputados en Madrid en protesta por los acuerdos comerciales como los firmados con Mercosur y la India.

"El sector primario europeo va a desaparecer", ha advertido la presidenta de la asociación 6F, Lola Guzmán, quien ha añadido que el campo "trabaja a pérdidas" ante el aumento de la burocracia por parte de las políticas de la Unión Europea (UE).

Además de los acuerdo comerciales, la portavoz ha puesto el foco en la sanidad animal, que atraviesa un periodo de crisis con "pandemias inventadas", en alusión a los recientes brotes de enfermedades como la peste porcina africana, la dermatosis nodular y la gripe aviar.

Guzmán se ha referido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al señalar que para ostentar el cargo "primero hay que pisar la mar y la tierra".

La concentración, a la que han acudido varias decenas de personas, no ha alcanzado la afluencia prevista por la organización -había estimado que acudirían centenares-, debido, según Guzmán, a la "imposibilidad" de muchos agricultores y ganaderos para llegar hasta Madrid.

Frente al Congreso se han desplegado varios furgones de Policía Nacional y una barrera de vallas para mantener a los manifestantes lejos de las inmediaciones del edificio.

Los manifestantes, por su parte, han desplegado pancartas con los lemas "Burocracia criminal", "No es control, es asfixia" y para pedir una "Ley internacional del mar para el archipiélago canario".

En el encuentro también se han podido escuchar proclamas en contra de algunos miembros del Gobierno el propio presidente Pedro Sánchez y otras dirigidas hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, además de cánticos como "Arriba España".

La afluencia a la convocatoria de este viernes contrasta con las movilizaciones multitudinarias que la plataforma 6F impulsó hace dos años, cuando las tractoradas paralizaron parte del país.

El próximo 11 de febrero hará dos años que esta organización saltó a la fama con un "paro indefinido" que organizó de la mano de la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías, con el que provocaron cortes en algunas carreteras de Sevilla, Teruel y Toledo.

La plataforma aprovechó también el empuje de Revolta Pagesa, la organización que marcó el inicio del 2024 con paros y tractores en la frontera con Francia.

El recorrido de 6F, que opera sobre todo a través de redes sociales y canales de mensajería, creció en ese momento de forma paralela al malestar entre los agricultores, que salieron a las calles de muchas ciudades con sus tractores.

En uno de esos actos se concentraron en el entorno del estadio Metropolitano en Madrid, donde llegó a actuar la Policía y 60 personas resultaron lesionadas, según el portavoz de 6F por aquel entonces, Xaime da Pena.

Tras esta actuación, el 15 de febrero de 2024 los manifestantes llegaron incluso a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en una protesta en la que participaron también las organizaciones agrarias profesionales. EFECOM

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La fiscal pide prisión permanente para el cuidador acusado de matar a un anciano

Infobae

El Año Conxita Badia y el 150 aniversario del nacimiento de Falla confluirán en Barcelona

Infobae

El director de orquesta Currentzis es sustituido a medio concierto por una gastroenteritis

Infobae

Castilla-La Mancha eleva a nivel 1 el plan especial por el riesgo de inundaciones

Infobae

Morant contrapone "eficiencia y valores" del PSOE a la "negligencia" de Mazón y el PP

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos confirma que votará a

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager