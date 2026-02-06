Espana agencias

El tráfico aéreo en el aeropuerto de Berlín sigue suspendido por hielo y lluvia helada

Berlín, 6 feb (EFECOM).- El tráfico aéreo en el aeropuerto de Berlín, que quedó suspendido en la noche del jueves debido al hielo y la lluvia helada, no ha podido ser retomado este viernes al no haber mejorado la situación meteorológica.

"Debido a las condiciones meteorológicas, actualmente no es posible realizar despegues ni aterrizajes. Por favor, compruebe el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto", puede leerse al consultar la página en internet del aeropuerto, que no obstante no permite acceder a información adicional.

El servicio de mantenimiento especial para el invierno ha tratado las pistas de aterrizaje con anticongelante durante toda la noche, pero sin éxito, ya que siguen resbaladizas como una pista de hielo y de momento se desconoce cuándo se podrán reanudar las operaciones aéreas.

Tan pronto como se reanude el servicio, las aerolíneas son las que deciden si realizan todavía hoy sus vuelos, los cancelan o los posponen.

Ya el jueves por la mañana los aviones no pudieron despegar debido a la lluvia helada y el primer aparato sólo pudo salir a ultima hora de la mañana, y a lo largo del día se siguieron acumulando importantes retrasos y numerosas cancelaciones.

Hacia las 20.00 horas (18.00 GMT) el aeropuerto suspendió por completo sus operaciones por razones de seguridad debido a las capas de hielo en las pistas, que no permitían realizar despegues ni aterrizajes. EFECOM

El PP archivó la denuncia

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager