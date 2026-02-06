Argentina remite el acuerdo Mercosur-UE al Congreso para su ratificación

El documento enviado al Congreso argentino resalta la posibilidad de que una serie de productos, entre ellos la carne, los langostinos y calamares, la merluza, la miel, los cítricos, diversas frutas, biodiesel y vino, junto a productos regionales como las legumbres y el mate, consigan mejores condiciones de acceso en el mercado europeo si se ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. De acuerdo con EFECOM, el Poder Ejecutivo argentino remitió este jueves dicho acuerdo, firmado recientemente en Asunción, al Congreso nacional para su revisión y eventual aprobación, con el fin de iniciar el proceso formal de ratificación.

Tal como publicó EFECOM, el mensaje oficial argentino subraya que el acuerdo representa “numerosos beneficios”, destacando la proyección de un “enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios” y la generación de “condiciones más favorables para la internacionalización de las empresas” locales. En este sentido, se hace hincapié en el objetivo de potenciar el perfil exportador argentino y de mejorar las condiciones de competitividad de actores industriales y agroindustriales. El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó el envío del texto a la Cámara de Diputados, aun cuando la implementación definitiva del tratado enfrenta pasos pendientes ante organismos judiciales europeos.

El canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió al inicio del proceso legislativo como un “día histórico para los argentinos”, tal como recogió EFECOM. En sus redes sociales, Quirno también vinculó la trascendencia del momento a otros anuncios de política exterior, como el acuerdo comercial y de inversiones suscrito con Estados Unidos, y expresó que “Argentina vuelve al mundo”, enfocando la medida como parte de una estrategia de reinserción internacional.

El texto oficial presentado ante los legisladores nacionales argumenta que el entendimiento con la Unión Europea favorecerá tanto la exportación de productos tradicionales como la diversificación e internacionalización industrial, previendo mejoras en el acceso a insumos productivos y abriendo “nuevas perspectivas para las exportaciones” del sector manufacturero argentino. Sobre la discusión y tratamiento parlamentario, EFECOM detalló que la consideración del proyecto se enmarca en las sesiones extraordinarias convocadas por el oficialismo, cuya extensión está prevista hasta el 27 de febrero.

La diputada oficialista Sabrina Ajmechet, al compartir el contenido del proyecto en su perfil en la red social X, manifestó la aspiración de que Argentina se convierta en la primera nación del Mercosur en aprobar formalmente el acuerdo, subrayando el propósito de “empezar a aprovechar sus beneficios” lo antes posible.

El medio EFECOM también consignó que, en paralelo a la decisión argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil han iniciado durante la última semana sus propios procesos legislativos para someter el acuerdo Mercosur-Unión Europea a consideración parlamentaria, en busca de su ratificación por parte de las respectivas asambleas nacionales.

Desde la firma del acuerdo en Asunción el pasado 17 de enero, los países del Mercosur buscan cumplir con el requisito de contar con la ratificación de al menos uno de sus miembros y de la Unión Europea para que el tratado pueda entrar en vigencia. No obstante, la aplicación plena del acuerdo se mantiene a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que el Parlamento Europeo no puede avanzar en la ratificación hasta que no exista una resolución judicial definitiva. Pese a esto, explicó EFECOM, existe la opción legal de que la Comisión Europea decida comenzar la implementación provisional del tratado sin la espera formal del voto de la Eurocámara.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, según informó EFECOM, ha sugerido públicamente a la Comisión Europea que opte por la aplicación del acuerdo una vez que al menos uno de los socios del Mercosur haya procedido a su ratificación, recordando que los veintisiete Estados miembros de la UE ya manifestaron su conformidad con el pacto. A pesar de estas declaraciones, la Comisión Europea no ha dado aún una respuesta definitiva sobre esta posibilidad.

EFECOM señaló que, de prosperar el proceso parlamentario argentino, la economía local podría experimentar cambios en sus vínculos comerciales con el bloque europeo, en tanto el acuerdo fue presentado por el oficialismo como una oportunidad de crecimiento para sectores exportadores y de fortalecimiento de la industria nacional. El debate y los pasos posteriores en el Parlamento argentino definirán si el país avanza hacia convertirse en el primer país del Mercosur en ratificar el entendimiento, propósito expresado por figuras del oficialismo y sectores empresariales interesados en una pronta apertura hacia el mercado europeo. Los próximos días de actividad legislativa y la evolución del contexto europeo marcarán la inminencia o no de este escenario.