Espana agencias

La UME despliega 400 efectivos en Andalucía ante la alerta de riesgo por derrumbes y desbordamiento de presas

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 404 efectivos, cerca de 200 equipos y material pesado en las ocho provincias de Andalucía, ante el riesgo de derrumbes, el estado de las presas y el caudal de los ríos por el temporal "sin precedentes" que está afectando a la comunidad.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, Robles ha subrayado que la prioridad absoluta es salvar vidas y ha hecho un llamamiento a la prudencia máxima, advirtiendo de que las lluvias han superado todas las previsiones y han generado situaciones de especial complejidad en distintos puntos del territorio andaluz.

RIESGO DE DERRUMBES Y VIGILANCIA DE PRESAS

La titular de Defensa ha señalado que una de las principales preocupaciones en estos momentos es el riesgo de derrumbes y desprendimientos, así como la situación de las presas y el caudal de los ríos, ya que el terreno "ya no absorbe más agua".

En este sentido, ha explicado que los equipos desplegados están realizando labores continuas de contención, vigilancia, apuntalamiento de infraestructuras, retirada de material y achique de agua para reducir riesgos en las zonas más afectadas.

Asimismo, Robles ha destacado que durante la pasada noche fue necesario intervenir en varias localidades para rescatar a personas aisladas, en algunos casos accediendo con embarcaciones y equipos de submarinistas.

Entre las actuaciones, ha mencionado el rescate de una persona electrodependiente y el salvamento de al menos dos personas en distintos puntos de Andalucía.

ZONAS PREOCUPANTES

La ministra ha detallado que las zonas que más preocupan se concentran en Cádiz, especialmente en San Martín del Tesorillo y Grazalema, así como en la comarca de Ronda y en distintos puntos de la provincia de Jaén.

Robles ha asegurado que la UME, integrada por unos 3.500 efectivos, está preparada para reforzar el despliegue si fuera necesario, al igual que el Ejército de Tierra, que ya cuenta con personal movilizado en distintos puntos de Andalucía, en coordinación con la Guardia Civil y los servicios de emergencia autonómicos.

Finalmente, ha insistido en el llamamiento a la prudencia y ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo y López Madrid del encargo para acosar a la doctora Pinto

La Audiencia Nacional absuelve a

La Audiencia de Alicante condena a 22 años y medio de prisión a un hombre por asesinar a su novia en Alcoi

La Audiencia de Alicante condena

Robles se solidariza con la exconcejala del PP de Móstoles que ha denunciado haber sufrido acoso

Robles se solidariza con la

Montero traslada su apoyo y "ánimo" a Puente y defiende su gestión con "transparencia y rigor"

La vicepresidenta María Jesús Montero respaldó la labor de Óscar Puente frente al accidente ferroviario de Adamuz, subrayando la importancia de informar con claridad y aplicar medidas para evitar nuevos incidentes mientras destacan el apoyo a las víctimas y sus familias

Montero traslada su apoyo y

El TSJA eleva de 8 a 15 años la pena de cárcel para un condenado por agresión sexual a tres menores

La resolución judicial reconsidera la duración de la privación de libertad a un hombre que cometió diversos delitos contra menores, imponiendo una estadía penitenciaria considerablemente mayor tras confirmar pruebas y hechos acreditados por la instancia previa

El TSJA eleva de 8
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Móstoles niega

El alcalde de Móstoles niega las acusaciones de acoso sexual e insinúa que la denunciante lo hizo por ver frustrado “su interés por asumir mayores funciones políticas”

Militares españoles de la OTAN llevan a la subsecretaria de Defensa al Supremo por supuestos delitos de prevaricación y coacciones

El PSOE pide explicaciones por las denuncias de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles y Ayuso responde que “es un caso fabricado”

Absuelven a un funcionario de Gipuzkoa que había sido condenado por imprimir el certificado de domicilio de un hombre que vivía con su exmujer

Renfe, Iryo, Ouigo y Adif mantendrán hasta diciembre el aumento de 25 minutos del trayecto de AVE entre Madrid y Barcelona

ECONOMÍA

Sin sorpresas en Fráncfort: el

Sin sorpresas en Fráncfort: el BCE congela el precio del dinero en el 2% tras estabilizar la inflación

BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

¿Quién se coge más bajas? Los menores de 40 y las mujeres piden más permisos, pero las de los hombres mayores de 55 duran más tiempo

DEPORTES

Antonio Najarro, el gurú y

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey