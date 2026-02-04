Espana agencias

La AN vuelve a absolver a la exjefa de ETA 'Anboto' por un atentado en Oviedo ante la falta de pruebas

Guardar

La Audiencia Nacional (AN) ha absuelto nuevamente a la que fuera jefa de la banda terrorista Soledad Iparraguirre 'Anboto' de un atentado con granadas perpetrado el 21 de julio de 1997 contra una comisaría de Oviedo ante la falta de pruebas en su contra y al concluir que ya fue juzgada en Francia por los mismos hechos.

En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal afirma que "debe apreciarse la excepción de cosa juzgada europea". Por otro lado, indica que "del análisis de la prueba relevante practicada en el acto del juicio no resulta la existencia de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia" de la exdirigente etarra.

La sentencia, fechada en diciembre de 2025, llega después de que el Tribunal Supremo ordenase en abril de 2023 redactar una nueva al observar "importantes grietas de motivación" en la que fue dictada por la Audiencia Nacional en enero de 2021.

Entre medias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que 'Anboto' no podía ser enjuiciada en España por los mismos hechos por los que ya cumplió condena en Francia, aunque dejó en manos de la Audiencia Nacional aclarar si se daba esta circunstancia en el caso.

La Sala de la AN, en un fallo ponencia del magistrado José Ricardo de Prada, analiza un informe de inteligencia que apuntaba a 'Anboto' como responsable de la banda terrorista. Ese documento, indican los jueces, "no proporciona la corroboración externa cualificada que permitiría afirmar, con el grado de certeza exigible, que la acusada ordenó el atentado de Oviedo o entregó el material para su ejecución".

La sentencia deja claro que "el informe de inteligencia no puede operar como elemento sustitutivo de la corroboración que falta", puesto que "admitirlo equivaldría a invertir el orden lógico del razonamiento probatorio, haciendo descansar la condena en una elaboración policial que no puede superar, por sí sola, la ausencia de hechos-base probados con garantías".

LA FISCALÍA PIDIÓ CONDENARLA

Cabe recordar que la Fiscalía pidió condenar a 'Anboto' por tres asesinatos en grado de tentativa, estragos y lesiones por este atentado contra la comisaría de Buenavista de Oviedo, que finalmente no causó la muerte de ninguna persona.

El Ministerio Público sostenía que 'Anboto' entregó en una fecha indeterminada de 1997 a los etarras Kepa Arronategi y Eneko Gogesascoechea, integrantes del 'comando Katu', material explosivo, detonadores, temporizadores, granadas, dos pistolas y un subfusil "con indicación expresa de que las granadas fueran usadas de forma inmediata en la campaña de atentados" de ese verano.

'ANBOTO' "DABA LAS INSTRUCCIONES"

Una de las tres integrantes del tribunal, la magistrada María Fernanda García Pérez, emitió un voto particular discrepante en el que defiende que la exdirigente de ETA debió de ser condenada por estos hechos, descartando que ya fuese juzgada por los mismos.

Y es que, a su juicio, "aun cuando no resulte de la prueba que la procesada dio la orden concreta de atentar", 'Anboto' tenía una "posición dentro de la organización terrorista respecto a los dos autores materiales, siendo la responsable del talde".

La acusada era, "por tanto, quien daba las instrucciones a seguir y objetivos a cumplir", además de "la orden de atentar en la zona de Asturias y Cantabria con los explosivos entregados a comienzos de verano a tal fin, aun cuando se dejase la fijación del objetivo concreto dentro de esa zona a los integrantes del talde", añade.

En este sentido, la magistrada afirma que "la fijación de objetivos y el suministro del material explosivo necesario para llevar a cabo los atentados por la procesada en su condición de responsable del comando legal implica que tenía el dominio funcional del hecho, por lo que su participación en estos hechos" debió "ser a título de autora directa y no de cooperadora necesaria".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Defensa desplegará los medios que sean "necesarios" por los efectos de la borrasca Leonardo en Andalucía

La ministra Margarita Robles afirmó que están preparados efectivos y recursos del Ejército de Tierra y la UME por la gravedad de la situación, destacando la dureza del temporal y la disposición a actuar cuando las autoridades lo requieran

Defensa desplegará los medios que

Jorge Pueyo (CHA) formaliza su baja en el Congreso y Sumar sitúa como portavoz adjunto al diputado de Mès

La salida de Jorge Pueyo deja sin representación a la Chunta Aragonesista en la Cámara Baja, mientras Sumar reestructura su cúpula parlamentaria con la promoción de Viçens Vidal y se abre el debate sobre futuras alianzas políticas en el bloque de izquierdas

Jorge Pueyo (CHA) formaliza su

Piden 14 años de prisión para un hombre por intentar cortar el cuello a un desconocido en Llanes en 2024

Piden 14 años de prisión

La ministra de Defensa apela a la diplomacia sobre Groenlandia y afirma que no está "presente" el despliegue militar

España, a través de Margarita Robles, subraya la importancia del diálogo internacional para abordar asuntos relacionados con Groenlandia, señalando que cualquier posible intervención dependerá de lo que establezca la alianza atlántica y siempre priorizando soluciones acordadas

La ministra de Defensa apela

Margarita Robles reivindica una defensa centrada en "valores éticos" con la IA como "esencial"

Margarita Robles reivindica una defensa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa avanza en su

Salvador Illa avanza en su recuperación y ya utiliza una sola muleta

Muere a los 79 años John Virgo, histórico jugador y comentarista de billar

Ábalos anuncia acciones judiciales por el filtrado de sus datos médicos: “Al parecer, todo vale y todo está justificado si de mi persona se trata”

Pedro Sánchez anuncia un decreto para frenar “chiringuitos” en la FP privada: “No es un negocio cualquiera y exige reglas claras”

¿Es mejor comprar un coche nuevo o de segunda mano? Un experto responde

ECONOMÍA

Se mantiene la huelga ferroviaria

Se mantiene la huelga ferroviaria del 8 al 11 de febrero a pesar del encuentro entre sindicatos y el Ministerio de Transportes

La AIReF alerta de una falta de control de las bajas médicas y reclama una supervisión anticipada de la Seguridad Social

Un abogado laboralista explica qué hacer si no puedes llegar al trabajo por la huelga de trenes

La ministra de Vivienda confiesa que le “encantaría intervenir con un 155” la Comunidad de Madrid: “No está asumiendo sus competencias”

La subida de las pensiones entra en vigor este miércoles: así quedan las cuantías para 2026

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona