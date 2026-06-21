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Wyndham Clark conquista su segundo Abierto de Estados Unidos

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Washington, 21 jun (EFE).- Wyndham Clark conquistó este domingo su segundo Abierto de Estados Unidos, que es su segundo 'major', tras una complicada última ronda en la que el estadounidense vio peligrar su ventaja ante Sam Burns.

Clark, que fue campeón en 2023, terminó el torneo con un acumulado de -4, con un golpe sobre Burns, tras completar el recorrido del Shinnecock Hills Golf Club (Nueva York) en 73 golpes (+3) este domingo con dos birdies y cinco bogeys.

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El estadounidense había iniciado la jornada con seis golpes de ventaja sobre sus principales perseguidores, prácticamente saboreando el trofeo, pero una tarjeta poco sólida junto a la notable actuación de Burns (-3) dieron emoción al torneo.

De hecho, Burns, que había comenzado la jornada a siete golpes de Clark, llegó a eliminar la diferencia en apenas ocho hoyos, tras firmar cuatro birdies frente a tres bogeys del líder.

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Al final, sin embargo, terminó el recorrido con cinco birdies y dos bogeys, quedando a un golpe del desempate.

El estadounidense Scottie Scheffler fue cuarto, cerrando el torneo en par, mientras que el norirlandés Rory McIlroy acabó con un +6, a diez golpes de Clark.

El mejor latinoamericano fue el chileno Joaquín Niemann, séptimo con un acumulado de +1, a cinco golpes de Clark, que completó un torneo muy irregular, con rondas de 78, 65, 72 y 66 golpes.

El argentino Emiliano Grillo terminó con un +5, el español Ángel Hidalgo con un +9 y el colombiano Nicolás Echevarría con un +10. EFE

(foto)

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