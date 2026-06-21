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La afición albiceleste tomó el centro de Dallas para animar a la Scaloneta

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Dallas (EE.UU), 21 jun (EFE).- Congregados en el Klyde Warren Park, cientos de aficionados argentinos se hicieron sentir este domingo en Dallas, la víspera del enfrentamiento de la selección de Lionel Scaloni contra Austria, en la segunda jornada del grupo J, que tiñeron de albiceleste el centro de la ciudad.

Fanáticos llegados desde distintas partes de Estados Unidos, como la Banda de Nueva York, cinco amigos que, aun sin entrada, siguen a la 'Scaloneta' por todo el Mundial y acumulan ya 68 horas al volante de su autocaravana y casi 4.500 kilómetros, pero también muchos argentinos que se han embarcado en la aventura de seguir al conjunto de Lionel Messi.

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El caso más singular, sin embargo, el de 'Fabián Viaja', como se autodenomina, que partió de la Patagonia hace dos años y medio, con destino a Alaska en su furgoneta y calculó que a su regreso podría asistir al partido de Dallas. Una vez 'enganchado' a la 'Scaloneta' está dispuesto a seguirla mientras se mantenga en el Mundial, con destino final, confía, en Nueva Jersey el 19 de julio.

Casi medio millar de seguidores de la Albiceleste que tomaron el parque Klyde Warren, habitual lugar de reunión de los aficionados al fútbol en Dallas, donde se pueden ver en pantalla gigante los partidos del mundial.

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Pero este domingo a nadie le importaba el resultado del Bélgica-Irán, que se jugaba en ese momento, sino entonar los himnos albicelestes. EFE

(foto) (video)

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