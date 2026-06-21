La Plazuela y Califato 3/4 han traído el flamenco del futuro a la Plaza de España

Natalia Ríos Orelogio

Sevilla, 21 jun (EFE).- Este domingo se han reunido La Plazuela y Califato 3/4 en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Dos proyectos nacidos en Andalucía, profundamente arraigados en su identidad cultural y al mismo tiempo abiertos a las corrientes musicales más contemporáneas, compartieron escenario en una Plaza de España.

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La cita ha supuesto la única actuación de Califato 3/4 en Andalucía durante 2026.

Con el recinto ya animado desde primera hora de la tarde y con el sol nuevo de verano los fans iban bien equipados con gorra y abanico.

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Califato 3/4: el folclore futurista toma Sevilla

A las 20.30 horas ha aparecido Califato 3/4, el colectivo nacido entre Sevilla y Málaga que desde 2018 ha convertido la música andaluza en un territorio sin fronteras. Flamenco, dub, breaks, hip hop, electrónica, marchas procesionales, reggae o rock conviven en una propuesta que ellos mismos han definido como "folclore futurista".

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La primera impresión que se ha llevado el público es un escenario adornado con banderas de palestina, un tema ‘Crîtto de lâ Navaja’ que hechizó al público con el sonido de las cornetas y los tambores y la tradición de la Semana Santa.

Desde los primeros compases ha quedado claro que el concierto iba mucho más allá de una sucesión de canciones. Califato 3/4 plantea cada actuación como una experiencia colectiva donde la fiesta convive con la reivindicación cultural y la reflexión sobre la identidad andaluza “que bonita es Andalucía” gritaba a pleno pulmón el vocalista del grupo.

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Temas como ‘Bulería del Aire Acondicionado’ y ‘Tu cadena’ cantados con Mari Luna han sido recibidos con entusiasmo por un público que respondió coreando letras, bailando y acompañando cada giro sonoro de una propuesta difícil de encasillar. Especial protagonismo han tenido las canciones de ‘Pintora’, la canción que comparten con La Plazuela y Andrea.

La banda ha vuelto a demostrar que es un fenómeno singular dentro del panorama nacional: Ondeando el Pendón Verde, la bandera de fondo verde con tres lunas blancas, insignia histórica ligada a la ciudad de Sevilla.

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Uno de los momentos más celebrados llegó cuando el vocalista se ha desprendido de su camiseta y alza la voz para indicar que “todos los cuerpos son mágicos y hay que mostrarlos”, sin embargo lucía una cinta aislante cubriendo su pecho para reivindicar que “ir sin camiseta sigue siendo un privilegio de los hombres”, provocando una de las mayores ovaciones de la noche.

Más que un concierto, Califato 3/4 ha ofrecido su voz para gritar “viva Palestina libre, Netanyahu genocida y Donald Trump es tonto” ha añadido con la música festiva de una Andalucía popular, mestiza y contemporánea de fondo.

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Es imposible describir la vestimenta, aún más cuando el vocal ha ido cambiando de vestuario continuamente conjuntando faldas flamencas, mantones de manila, gafas de esquí, entre otros atuendos y complementos como sombreros con flecos y pañuelos pro Palestina.

Otro momento mágico ha sido la aparición de la nieta del Terremoto de Jerez y cantaora jerezana, María Terremoto con ‘Bulerías’.

En su tema ‘Alegrías’ con la cantaora Mari Luna, vestida con retazos de distintos trajes de flamenca formando una falda flamenca llena de volantes coloridos, no se ha podido contener criticando a VOX.

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Ya bajando el sol y con él la temperatura, el grupo ha sacado una gran pancarta al escenario con “la vivienda nos cuesta la vida” y camisetas del “sindicato de inquilinos de Sevilla”, para criticar el problema estructural de acceso a la vivienda marcado por los altos precios y una tasa de emancipación estancada”

Para la última canción 'ÇILENÇIO' el cantante principal ha salido al escenario con un capirote de penitente y montando un triciclo. En este momento el público ha quedado conmovido con el ritmo de este tema electrónico con el que colaboran Julio Vera y la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas.

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Han culminado su actuación con el Himno de Andalucía a capela con el público.

La Plazuela: la electrónica de barrio conquista la Plaza de España

Tras el cambio de escenario ha llegado el turno de La Plazuela, posiblemente uno de los fenómenos más relevantes surgidos en la música española durante los últimos años.

La historia de Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín comenzó mucho antes de los escenarios multitudinarios. Amigos desde la infancia, empezaron versionando a referentes como Manzanita, Los Chichos o Pata Negra hasta desarrollar una propuesta propia que hoy conecta flamenco, funk, electrónica y cultura popular andaluza con una naturalidad sorprendente.

Cuando aparecieron sobre el escenario, la Plaza de España presentaba más de diez mil personas. La respuesta del público fue inmediata.

Ya entrada la noche, a las diez y media, los dos amigos han cantando con ‘quejío’ flamenco y fondo de cornetas a la vez que gritaban “Viva el Albaicín y Sacromonte”, lugar de donde proceden. Junto con las coristas Carmen y María, que han aprovechado el momento para anunciar su propio proyecto.

La actuación ha repasado algunos de los temas que han marcado la trayectoria del dúo granadino, desde los éxitos de ‘Roneo Funk Club’ hasta las canciones más recientes de Lugar nº0 (DLY) y su nuevo sencillo ‘Si lo callo muero’. Junto con la cantaora Ángles Toledano la canción ‘Solo eres para mi’, ha sido coreada por miles de asistentes.

La Plazuela ha vuelto a demostrar por qué ha logrado conectar con una generación que encuentra en su música una reinterpretación contemporánea de las raíces andaluzas. Su propuesta mantiene la esencia flamenca mientras incorpora house, funk, jazz, jungle o incluso influencias del city pop japonés, creando un lenguaje propio y reconocible.

Uno de los instantes más emotivos ha llegado con David de Jacoba como invitado para cantar las canciones ‘Alegrías de Ragua’ y ‘Bulerías’, mientras que ‘El lao de la pena’ ha terminado de transformar la Plaza de España en una gran pista de baile colectiva y uno de los cantantes ha salido sin zapatos para poder bailar con entusiasmo.

Más allá de los conciertos, la noche ha dejado una sensación evidente: Andalucía vive un momento de enorme efervescencia cultural. Tanto Califato 3/4 como La Plazuela forman parte de una nueva generación de artistas . EFE