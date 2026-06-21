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Irán abandona EE.UU. con la celebración de un "punto valioso" ante Bélgica

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Inglewood (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, celebró este domingo el empate 0-0 con Bélgica que otorga a los persas "un punto valioso" en medio de las restricciones a las que debe hacer frente por parte del Gobierno de EE.UU.

El técnico destacó la actuación del guardameta Alireza Beiranvand, coronado mejor jugador del encuentro y quien, a su juicio, "firmó uno de sus mejores partidos" y tuvo "uno sus mejores días".

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En general, los jugadores "han tenido el nivel de concentración adecuado y nos han ofrecido un punto muy valioso, pese a que pudimos haber tenido tres", indicó en rueda de prensa posterior al partido.

"Hasta la fecha hemos conseguido mucho y me parece que hemos desmontado las predicciones", agregó el técnico iraní.

La cabeza ahora se encuentra en el partido del próximo viernes contra Egipto. Un equipo "muy fuerte, con buenos jugadores y nuestro primer objetivo es pasar a la siguiente ronda", agregó.

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El estratega señaló en este sentido que el equipo no cuenta con el descanso necesario, puesto que deben abandonar EE.UU. de inmediato y que ya será este lunes cuando se planteen los siguientes pasos.

Ghalenoei quiso aprovechar su intervención para agradecer "a todos los iraníes, independientemente de su condición política, porque todos nos han apoyado".

El equipo abandonará suelo estadounidense inmediatamente después del encuentro para seguir con su plan de entrenamientos en su campo base, ubicado en Tijuana, México, con miras a su próximo encuentro con Egipto en Seattle.

La FIFA prometió a la selección iraní que para el próximo partido contarán con mayor margen para ingresar a EE.UU., después de que la Federación Iraní de Fútbol (FFI) presentase una queja por las severas restricciones de Washington.

La FFI solicitó viajar a Los Ángeles dos días antes del partido contra Bélgica, dado que el encuentro se disputa a las 12 del mediodía, y buscaba disponer de tiempo para que los jugadores se aclimatasen y descansasen, pero la petición fue rechazada. EFE

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