El jurado popular declara único culpable al supuesto cooperador del crimen de Santa Clara

Durante la lectura del veredicto, Manuel, considerado inicialmente mero cooperador, escuchó que el jurado popular lo encontraba responsable de todas las puñaladas propinadas a un joven de 21 años, quien perdió la vida durante la madrugada del 3 de marzo de 2024 en el barrio de Santa Clara, Sevilla. Según publicó el medio que cubrió el juicio, el jurado resolvió por mayoría —siete de nueve votos— que Manuel mató de forma intencionada a la víctima, mientras que absolvió a Sergio de los cargos más graves, delimitando su responsabilidad a un delito de maltrato y encubrimiento. De esta manera, la deliberación del jurado descartó la idea primigenia que situaba a Sergio como autor material del homicidio, atribuyéndole únicamente el haber dado un puñetazo y no haber facilitado el paradero del arma blanca, la cual sigue sin aparecer.

De acuerdo con la información consignada, el tribunal del jurado, tras algo más de 36 horas de deliberación, determinó que Manuel asestó seis puñaladas a la víctima, tres de ellas por la espalda, quedando probado que la mortal atravesó la vena aorta. El jurado también consideró por unanimidad que la víctima quedó indefensa y que Manuel se aprovechó de su estado de embriaguez. Como respuesta al veredicto, la Fiscalía ratificó la acusación de asesinato y mantuvo la petición de 20 años de prisión para Manuel. Respecto a Sergio, propuso una condena de 21 meses y medio de privación de libertad, dado que el tiempo que ya había permanecido en prisión preventiva supera la nueva pena solicitada. Por ello, la magistrada-presidenta ordenó su puesta en libertad ese mismo día.

Según reportó el medio encargado de cubrir el proceso, el juicio se desarrolló durante cinco sesiones, iniciándose el 23 de enero y extendiéndose hasta el 4 de febrero, cuando tras la intervención de las partes y la entrega del veredicto, se vivieron momentos de tensión en la sala. Manuel protagonizó una reacción airada en cuanto se confirmó su declaración de culpabilidad, llegando a vociferar frases como: “¿Cómo me voy a comer 25 años?” y “te juro que como yo me coma 25 años de cárcel, cuando salga, lo mato”. Los familiares de Manuel irrumpieron visiblemente alterados, afirmando que “el jurado estaba comprado”, antes de que el acusado fuera retirado por los agentes presentes.

El jurado basó sus conclusiones en diversas pruebas presentadas durante el juicio, según precisó el medio. Entre las evidencias, la declaración de una joven testigo situó a Manuel junto a la víctima en el momento de los hechos, identificándolo como la persona de menor estatura entre los implicados. A esto se sumó el informe de los forenses, quienes certificaron que la herida letal fue una de las últimas infligidas. Los expertos no pudieron determinar con plena certeza si se utilizó una o varias armas blancas, aunque todas las heridas presentaron características compatibles con un mismo tipo de objeto.

El desarrollo de la vista oral mostró estrategias defensivas enfrentadas, ya que tanto Manuel como Sergio intentaron trasladar la responsabilidad al otro, insistiendo en versiones opuestas. En una de las sesiones, Sergio afirmó ante el jurado: “Solo quería decir que, si me declaran culpable, estarán declarando culpable a un inocente. Él es el culpable, solo él”. El jurado terminó aceptando el relato de Sergio, centrando en Manuel la acción de acometer cuerpo a cuerpo con la víctima y, ya cuando el joven estaba desfallecido, efectuar la puñalada mortal. Mientras tanto, se desestimó que Sergio haya asestado una puñalada con intencionalidad homicida o que estuviera bajo efectos de sustancias, según los testimonios y pruebas.

Tras la exposición de las conclusiones, la defensa de Manuel adelantó que recurrirá la sentencia y solicitó la pena mínima por asesinato, fijada en 15 años, mientras que el abogado de Sergio reclamó que por el delito de encubrimiento la condena no superase los seis meses, insistiendo también en la inmediata excarcelación de su cliente por el tiempo que llevaba en prisión preventiva. La magistrada aceptó la petición de puesta en libertad para Sergio tras su revisión.

El Ministerio Público modificó la calificación de los implicados a partir de los hechos acreditados, pues en un primer momento valoró a Manuel como cooperador y a Sergio como autor material. Esta modificación de roles surgió del desarrollo probatorio durante el juicio y de la aceptación de la versión de Sergio por parte del jurado. Los peritos forenses señalaron, según citó el medio, que todas las heridas fueron realizadas con arma blanca, sin descartar la posibilidad de que se emplearan varias armas semejantes.

El crimen, que ocurrió en la confluencia de la Avenida Villas de Cuba con la calle Macedonia, involucró a los dos acusados, la víctima y una pareja de hermanos. El jurado determinó que tras una pelea desatada entre ambos grupos, Manuel ejecutó las puñaladas fatales, mientras que Sergio, si bien participó en el altercado inicial, se limitó a un golpe y a acompañar la huida posterior, omitiendo revelar el paradero del arma homicida pese a los requerimientos policiales.

Durante el proceso, quedó acreditado que Sergio relató ante los jueces lo sucedido de forma suficientemente precisa, especialmente en lo relativo al rol que jugó Manuel. Esta declaración fue considerada clave por el tribunal para esclarecer los hechos y desmarcar a Sergio de la autoría material del homicidio. A pesar de los distintos testimonios, los informes médicos subrayaron las dificultades para precisar cuántos agresores intervinieron, puesto que las lesiones presentaban características compatibles con una agresión múltiple, aunque no se pudo descartar el uso de varias armas similares.

La acusación particular solicitó para Sergio una condena de tres años, rebajando las pretensiones iniciales de 25 años tanto para él como para Manuel, mientras que la Fiscalía mantuvo la petición de dos décadas para este último. En cuanto al tiempo que Sergio llevaba en prisión preventiva, su defensa indicó que sumaba 23 meses, lo que superaba con creces la condena finalmente impuesta, motivo que fundamentó la solicitud de libertad aceptada por la magistratura.