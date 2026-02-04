Abascal asegura que este domingo los votantes aragoneses van a demostrar que "quieren mucho más Vox"

Santiago Abascal destacó su postura al rechazar el aumento de quince euros en las pensiones propuesto por el Gobierno, señalando que los pensionistas requieren seguridad en las calles, acceso efectivo a los servicios sanitarios y que no se vean en la obligación de sostener económicamente a hijos y nietos. De acuerdo con Europa Press, durante un mitin celebrado en el Teatro Bellas Artes de Tarazona, Zaragoza, en el marco de la campaña electoral para las autonómicas de Aragón, el presidente de Vox enfatizó que su formación no brindará apoyo a ninguna iniciativa impulsada por el Ejecutivo actual, al que catalogó como "enemigo del pueblo español", separando además la postura del partido de la del PSOE y del PP.

Europa Press detalló que Abascal resaltó que el 8 de febrero, fecha prevista para los comicios regionales, los ciudadanos aragoneses expresarán de forma clara su respaldo a Vox. Indicó que la formación representa los valores y la dignidad del pueblo español, afirmando: "Sabemos cuál es nuestro camino y cuál es nuestro objetivo. No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de los intereses nacionales, ni en la defensa de la unidad nacional, ni en la defensa de la libertad de los españoles, ni en la defensa de los autónomos, de los emprendedores y de aquellos que trabajan de sol a sol". De esta forma, subrayó que Vox actúa como garante de estos ideales y abordó también el papel del partido frente a las políticas establecidas por el bipartidismo.

Durante su intervención, Abascal criticó que Aragón está siendo postergada y discriminada por su fidelidad al Estado, mientras los partidos mayoritarios, según sus palabras, han favorecido a formaciones separatistas. Según publicó Europa Press, vinculó la corrupción política a tragedias como el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, donde murieron cuarenta y siete personas. El liderazgo de Abascal cuestionó la actitud del presidente Pedro Sánchez ante este hecho, alegando que el mandatario se dedica a realizar recomendaciones culturales en lugar de dar respuesta al suceso, y elevó el tono al decir: "Que le pongan una camisa de fuerza".

En relación a la gestión migratoria, Abascal afirmó que la "invasión mata", alertando sobre la regularización en masa de inmigrantes en situación administrativa irregular y la presión que esto genera sobre la sanidad, la vivienda y otros servicios públicos. Según denunció, "el dinero que no llega a los españoles, sí llega a otros", estableciendo así una comparación respecto a la gestión de los recursos y su destino. Este argumento reforzó la crítica central al Gobierno por priorizar cuestiones ajenas al interés nacional.

El líder de Vox también abordó la propuesta del Gobierno de regular las redes sociales bajo el pretexto de proteger a los menores. "Las redes tienen riesgos, no lo niego, pero serán los padres, no el Gobierno, quienes protejan a sus hijos", expresó Abascal, de acuerdo con Europa Press. Acusó al Ejecutivo de haber influido en los principales medios de comunicación con fondos públicos y de intentar ahora limitar la única esfera comunicativa todavía independiente, argumentando que "no se trata de proteger a los menores, sino de callar al pueblo español".

En el acto también participó el diputado nacional José María Figaredo, quien expuso que España afronta un proceso de empobrecimiento significativo, caracterizado por la falta de incremento en los salarios en las últimas décadas y una economía que, según su valoración, oculta la crisis intensificando la llegada de inmigrantes africanos. Figaredo animó a los presentes a no resignarse, resaltando que los simpatizantes y seguidores de Vox constituyen la esperanza para un futuro próspero en el país, según consignó Europa Press.

Alejandro Nolasco, candidato de Vox a la presidencia de Aragón, utilizó su intervención para lanzar críticas al bipartidismo, señalando que tanto PP como PSOE se resisten a negociar y funcionan como variantes del mismo partido. Según detalló Europa Press, Nolasco señaló además los recortes en la Política Agraria Común (PAC), el pacto entre la Unión Europea y Mercosur y el gasto en políticas ideológicas, responsabilizando a estas medidas del abandono del sector agrícola y de la escasa atención a problemas ambientales como la limpieza de cauces, mientras las cuestiones "reales" de Aragón quedan a un lado. A su juicio, "tienen miedo a Vox porque saben que seguimos creciendo".

A lo largo del acto, los dirigentes de Vox insistieron en defender la autonomía y la dignidad de Aragón, evidenciando las diferencias entre su partido y las grandes formaciones políticas. El mensaje predominante fue el de denuncia de la supuesta marginación de la comunidad por parte del Estado y el compromiso con la defensa de los intereses de la población aragonesa, reiterando que la cita electoral del 8 de febrero servirá para demostrar la fortaleza de Vox, según informó el medio Europa Press.