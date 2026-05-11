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La oposición pide ampliar o una nueva comisión de la dana en Les Corts Valencianes

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València, 11 may (EFE).- El PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes ha anunciado que llevará al próximo pleno la petición de prórroga de los trabajos de la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024 y Compromís que pedirá una nueva comisión, mientras que el PP y Vox han defendido el cierre de este órgano.

 La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana celebra este lunes su última sesión dedicada a comparecencias, ya que a finales de este mes está previsto aprobar el dictamen de conclusiones de este órgano, tras haber comparecido 32 de las 96 personas previstas en el plan de trabajo.

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El síndic socialista, José Muñoz, ha calificado de "indigno" el cierre "en falso" de la comisión de investigación y ha adelantado que en el próximo pleno llevarán la petición prórroga de las sesiones, dado que no ha comparecido "nadie de la cúpula de Emergencias", por lo que ha instado al PP y Vox a "recapacitar" su decisión de cerrar ya la comisión.

Para Muñoz, esta comisión "ha estado viciada desde el primer momento", porque ni el PP ni Vox, que tienen la mayoría, han tenido nunca "ningún interés en conocer la verdad" y solo han querido utilizarla "para crear un relato alternativo" a lo ocurrido en la tragedia en la que murieron 230 personas.

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La diputada de Compromís Isaura Navarro ha afirmado que es "un día triste para la democracia valenciana" porque el PP y Vox "dan por finiquitada" la comisión pese a que faltan comparecientes y documentación, porque "nunca han querido que se sepa" lo que ocurrió, y ha calificado de "escándalo" que no hayan comparecido la exconsellera de Interior ni su número dos.

Navarro ha anunciado que, tras haberles rechazado la prórroga, van a pedir una nueva comisión de investigación para que "realmente se pueda saber" lo que pasó, en qué se falló y se determinen las responsabilidades políticas, con un formato de pregunta-respuesta y en la que comparezcan todas las personas que estuvieron al cargo de la emergencia.

El síndic del PP, Nando Pastor, ha acusado a la oposición de actuar "a la desesperada" para intentar "tapar sus propias vergüenzas" por las ausencias de representantes del Gobierno de España en esta comisión, de la que se "han burlado" y han dado "la callada por respuesta", cuando "estaban obligados moralmente a venir a dar la cara".

Ha acusado de "charlatanes" a los diputados de la oposición por afirmar que falta documentación sobre la dana; ha acusado a la izquierda de "hipocresía y cinismo" con esta comisión, y ha indicado que ahora hay que trabajar en conseguir un dictamen de conclusiones "serio y riguroso".

El síndic de Vox, José María Llanos, ha afirmado que su partido y el PP llevan un año intentando que vengan a Les Corts todos los miembros del Gobierno central "que tuvieron responsabilidades directas en la riada, pero ninguno ha querido comparecer", desde Pedro Sánchez a ministros, la delegada del Gobierno o responsables de organismos estatales.

La izquierda "se ha intentado cargar la comisión desde el primer momento" y el "aprovechamiento político que ha hecho de las víctimas es repugnante", ha dicho Llanos, quien ha justificado que no hayan comparecido en Les Corts la exconsellera Salomé Pradas ni su ex número dos, Emilio Argüeso, por que están imputados en la causa judicial y hay que "dejar actuar a la justicia".

Los grupos han hecho estas declaraciones antes de la comparecencia en la comisión del portavoz del sindicato Confederación Española de la Policía Nacional (CEP), David Gutiérrez, quien ha indicado que tras la catástrofe "no llegaron los recursos a tiempo y algunos ni siquiera llegaron por la falta de voluntad política" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

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EFE

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