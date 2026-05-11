Abren juicio oral para dos hombres por la muerte de un cura estadounidense en Málaga

Málaga, 11 may (EFE).- La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga ha acordado la apertura de juicio oral contra dos hombres investigados por su presunta relación con el asesinato de un cura estadounidense de 80 años que estaba de vacaciones y fue hallado muerto en un piso turístico del centro de Málaga capital en enero de 2025.

En una resolución judicial, a la que ha tenido acceso EFE, el juzgado instructor indica que será un jurado popular el encargado de juzgar a estos dos hombres por los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada.

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La acusación de la Fundación Española de Abogados Cristianos sostiene que los hechos constituyen un delito de asesinato, por el que solicita 15 años de prisión para cada procesado; otro de robo con fuerza y un tercero de hurto de uso de vehículo, por los que también pide la correspondiente pena, según han informado en una nota.

El crimen ocurrió el 20 de enero de 2025 y según los hechos justiciables que se recogen en el auto, los acusados caminaban por la calle Carretería de la ciudad cuando vieron al cura que se bajaba de un taxi con una maleta, que había venido a pasar unos días de vacaciones y que había alquilado un apartamento.

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De la pesquisas se desprende que ambos decidieron seguirle para presuntamente quitarle lo que llevara de valor y cuando abrió la puerta del inmueble, mientras uno se quedaba fuera vigilando, el otro procesado entró en la vivienda detrás de la víctima y presuntamente le atacó "súbitamente por su espalda". EFE