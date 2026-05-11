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La Abogacía del Estado pide al Supremo que no paralice la regularización de inmigrantes

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Madrid, 11 may (EFE).- La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que rechace suspender cautelarmente el proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno que ha sido recurrido por varias administraciones autonómicas, como la Comunidad de Madrid, y entidades como Hazte Oír.

El Tribunal Supremo celebra este miércoles cinco vistas en las que estudiará las medidas cautelares solicitadas por el gobierno regional de Isabel Díaz-Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia para suspender cautelarmente la regularización mientras se resuelven sus recursos.

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La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, considera que la "suspensión de la norma dejaría sin efecto útil a la misma, dañando gravemente el interés general, así como adelantando los efectos de una eventual sentencia que estimara las pretensiones de la parte actora".

Lo dice en un escrito presentado ante el Supremo relativo al recurso de Hazte Oír, al que ha tenido acceso EFE, en el que solicita además su inadmisión "por falta de legitimación de la recurrente" o, subsidiariamente, se rechace. EFE

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