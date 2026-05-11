Nuevo paso para el proyecto clave para viajar en tren por el norte sin pasar por Madrid

Valladolid, 11 may (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 261.465 euros el contrato de redacción del proyecto para el montaje de la vía del proyecto ferroviario 'U' de Olmedo (Valladolid), que resultará clave para permitir los viajes transversales en alta velocidad por la mitad norte de España sin pasar por Madrid.

En un comunicado, el Ministerio ha detallado que esta adjudicación se produce en un momento en el que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se encuentra realizando las obras de la plataforma sobre la que se asentarán estas nuevas vías.

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En concreto, ya se han construido tres de los cuatro pasos superiores, la pérgola sobre la carretera CL-602, el drenaje y se avanza en el viaducto sobre el río Adaja.

Son 8,2 kilómetros de tramo que enlazará la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Valladolid y la LAV Madrid-Galicia, a la altura de esta localidad vallisoletana, con un proyecto de inversión total de 40 millones de euros para su ejecución.

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Además del montaje de vía, posteriormente, el baipás se completará con su electrificación, y el despliegue de los sistemas de señalización, gestión de tráfico y comunicaciones, que se materializarán mediante próximos contratos.

En concreto, esta conexión posibilitará realizar trayectos de alta velocidad directos -sin cambiar de tren o pasar por Madrid- entre Galicia y Valladolid, otras capitales como Palencia y Burgos, y también con Asturias, Aragón y Cataluña.

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A medida que se completen las líneas de alta velocidad en construcción, con Cantabria, Navarra y País Vasco, otros territorios se verán favorecidos por esta nueva infraestructura.EFE