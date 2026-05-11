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La mujer ingresada en Alicante por sospechas de hantavirus se hará hoy una tercera PCR

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Alicante, 11 may (EFE).- La mujer de 32 años aislada en el hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus, que ya ha dado dos veces negativo de esta enfermedad, está previsto que sea sometida a una tercera PCR a última hora de este lunes que será enviada al Centro Nacional de Microbiología, en Madrid.

Fuentes de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana han informado hoy a EFE de que la mujer permanece asintomática.

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Esta vecina de la Playa de San Juan de Alicante coincidió en un avión con otra mujer contagiada que viajaba en el crucero MV Hondius, y que posteriormente falleció, y está ingresada desde el pasado viernes a media tarde en la tercera planta del hospital de San Juan, a donde llegó desde su domicilio en una ambulancia en condiciones de 'incubadora-burbuja' con síntomas leves, fundamentalmente tos.

En el hospital, ocupa una habitación con presión negativa aislada del resto de pacientes y con personal en exclusiva para su atención. Las habitaciones contiguas están desocupadas y son utilizadas para la colocación de los trajes EPI y otras medidas del protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para los sanitarios que le atienden.

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Una vez que se haga la tercera PCR y se reciban los resultados, la conselleria valenciana de Sanidad y el Ministerio efectuarán una nueva valoración conjunta de la situación de la paciente.

La ingresada en el hospital de San Juan de Alicante se convirtió el pasado viernes en la primera persona de España con sospechas de hantavirus. EFE

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EFE

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