Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Herrera (Sevilla)

Herrera (Sevilla), 3 feb (EFE).- Un hombre de unos 50 años ha fallecido en un incendio originado en una vivienda de la localidad sevillana de Herrera.

El servicio de Emergencias 112 ha informado este martes de que pasadas las 5:30 horas de la madrugada se ha recibido el aviso de un incendio en una casa de dos pisos en la calle Carretera de Puente Genil del citado municipio sevillano.

El 112 ha movilizado a Bomberos de la Diputación, servicios sanitarios, Policía Local y Guardia Civil. El instituto armado ha confirmado a EFE el fallecimiento.

El cuerpo del fallecido ha sido encontrado por los bomberos en la primera planta de la vivienda. EFE

