La banca endurece los préstamos al consumo y mantiene sin cambios vivienda y empresas

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La banca endureció ligeramente sus criterios para la concesión de créditos al consumo a los hogares en el último trimestre de 2025, en tanto que los destinados a la adquisición de vivienda y la financiación a empresas se mantuvieron estables, según el Banco de España.

La última Encuesta de Préstamos Bancarios publicada este martes por el organismo indica que, frente a las expectativas del último tramo de 2025, las empresas han resultado más favorecidas que los hogares.

Entre octubre y diciembre, la demanda de créditos para compra de vivienda creció ligeramente, si bien a menor ritmo que en los tres meses anteriores; en tanto que la de crédito para consumo y otros fines se mantuvo estable.

Las empresas, por el contrario, redujeron su demanda de créditos, tanto en pymes como en las de mayor tamaño; el documento del Banco de España destaca que la evolución de la demanda ha sido algo más débil de lo previsto por las entidades hace tres meses en todos los segmentos.

Los bancos achacaron el aumento de la demanda de préstamos para adquisición de vivienda a los bajos tipos de interés, a la mayor confianza de los consumidores y a las buenas expectativas del mercado de la vivienda.

En cuanto al descenso de la peticiones de fondos por parte de empresas, las entidades lo atribuyen a las menores inversiones en capital fijo y, en menor medida, al aumento del uso de fondos propios.

Los bancos prevén un ligero endurecimiento de las condiciones de sus préstamos en el primer trimestre de este año en el área de créditos a familias para la compra de vivienda, así como que se mantengan estables en empresas, créditos al consumo y otros fines; y no anticipan cambios en la demanda en ningún área. EFECOM

