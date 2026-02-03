Espana agencias

Isabel Coixet: "No podemos vivir jodidos por el pasado y angustiados por el futuro"

Guardar

Madrid, 3 feb (EFE).- La directora Isabel Coixet estrena el próximo 6 de febrero su última película, 'Tres adioses', en la que a través de la adaptación de la novela póstuma y semiautobiográfica de la activista italiana Michela Murgia, titulada 'Tres cuencos. Rituales para un año de crisis', reflexiona sobre lo efímero de la vida.

"La vida es corta, ahora es la hora, no podemos vivir jodidos por el pasado y angustiados y ansiosos por el futuro. Entre esas dos aguas estamos en el ahora, que es lo único con lo que contamos", ha reseñado Coixet durante la promoción del filme, en la que ha asegurado que el largometraje cuanta quién es ella ahora, qué piensa y qué cosas quiere recordarle a su público y a sí misma.

'Tres adioses' cuenta la historia de Marta (Alba Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano), quienes se enfrentan a la vida tras su separación. Él, un chef prometedor, se refugia en su restaurante, mientras que ella, que lleva un tiempo apática para con la vida, empieza a sentir que algo no anda bien y que ese desajuste no se debe solo al desamor.

Cuando Marta descubre que detrás de su malestar hay un problema grave de salud, despierta y empieza a vivir con ganas y sin miedos, un camino en el que también se cruza el amor de la mano de un compañero de trabajo, interpretado por Francesco Carril, que pone la nota española en esta película rodada en Roma e íntegramente en italiano.

Rohrwacher, para quien Murgia, fallecida en 2023, es una autora muy importante en su vida, explica que todos han trabajado con "gran amor" hacia la escritora y defiende que el filme ha logrado llegar hasta el corazón de su última obra.

Asimismo, destaca la "gran humanidad y delicadeza" con la que Coixet ha rescatado su historia.

"El personaje va hacia la oscuridad, pero nosotros en el rodaje buscamos la luz", subraya la actriz, quien se muestra convencida de que la película puede funcionar como un "espejo" que de la clave al espectador sobre cómo enfrentar situaciones complicadas.

Carril coincide y ensalza cómo la película consigue, incluso, introducir el humor de manera natural en medio de un drama, además de funcionar como recordatorio para el público de que no tiene porqué ocurrir nada especialmente malo para permitirnos disfrutar del tiempo que pasamos en este mundo.

"Mientras uno está vivo, hay posibilidades de cambio", apostilla Coixet, quien opina que "ya hay suficiente oscuridad ahí fuera", por lo que el cine, si puede, debe poner "un poco de bálsamo a los momentos duros".

Para la directora, que define su última película como "tierna, amable y luminosa", uno de los mensajes principales del filme es incitar a convivir en paz con el misterio de la vida.

"Muchas veces nos pasamos la vida preguntándonos el porqué de las cosas cuando no lo hay", subraya Coixet, quien pide a los espectadores que no salgan apresurados de la sala o enciendan sus teléfonos móviles cuando el filme termine y que, en cambio, dediquen unos minutos a disfrutarlo y comprenderlo. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Herrera (Sevilla)

Infobae

Salarich:Ser abanderado es un honor y motiva; a Olivia (Smart) no la conozco personalmente

Infobae

La Audiencia Provincial de Tenerife juzga a 5 patrones de un cayuco con 80 migrantes muertos y rescatado por un crucero

Infobae

Audiencia Provincial juzga a cinco patrones de un cayuco con más 80 migrantes muertos y rescatado por un crucero

Infobae

Uber regresa a Macao, su primera entrada en un mercado asiático desde hace años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

¿Qué pasa si un policía acude ebrio a su puesto de trabajo? Un jurista responde

Un juzgado rechaza considerar como despido el cese del director de la Orquesta Sinfónica de Euskadi porque su relación era mercantil y no laboral

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

ECONOMÍA

Mal enero para los trabajadores:

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido