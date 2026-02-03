Espana agencias

Hoy, martes, la llegada de frentes mantendrá la lluvia y viento en la península y Baleares

Guardar

Madrid, 3 feb (EFE).- La llegada de varios frentes mantendrá hoy la inestabilidad generalizada en la península y Baleares, con precipitaciones y vientos muy fuertes en el norte peninsular y en el suroeste al final del día y con acumulados significativos de nieve en montañas del centro y norte peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la inestabilidad seguirá siendo la tónica general en la península y Baleares por la entrada de una masa de aire húmeda que dejará cielos muy nubosos o con intervalos nubosos.

Habrá precipitaciones en la vertiente atlántica, oeste del Cantábrico, Alborán y Pirineo, pudiendo ser en forma de granizo en Galicia y oeste de Andalucía. Al final del día las precipitaciones se generalizarán en el suroeste con la llegada de un frente.

La cota de nieve se situará en torno a los 900/1.200 metros con probables acumulados significativos en montañas del centro y norte peninsular y heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste y moderadas en el Pirineo.

Temperaturas máximas en descenso generalizado, excepto en el entorno del Ebro y tercio suroeste peninsular, donde habrá pocos cambios. Temperaturas mínimas en descenso en la fachada oriental y nordeste peninsular, con pocos cambios en el resto.

Viento moderado a flojo, con rachas muy fuertes en litorales de Galicia y Andalucía, así como en el este peninsular y Baleares a primera hora.

En Canarias, viento moderado, cielos nubosos y baja probabilidad de lluvia en el norte de las islas montañosas.

- GALICIA: cielos nubosos con chubascos generalizados y probables nevadas a partir de los 900/1.000 metros en montañas de Lugo y Ourense. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas, y heladas débiles en zonas altas. Viento flojo y moderado con posibles rachas muy fuertes en zonas elevadas y en el litoral.

- ASTURIAS: cielos nubosos con probables brumas matinales en zonas elevadas y precipitaciones débiles, más frecuentes por la tarde y en forma de nieve a partir de los 1.000/1.200 metros. Temperaturas mínimas sin cambios, en descenso en el litoral; máximas en descenso o sin cambios. Viento flojo y moderado con rachas muy fuertes en zonas elevadas y expuestas del litoral.

- CANTABRIA: cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el interior y la cota de nieve en torno a los 1.000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso. Viento flojo y moderado con rachas muy fuertes en zonas elevadas y expuestas del litoral.

- PAÍS VASCO: cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles por la tarde en Álava. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Viento flojo y moderado con rachas muy fuertes en zonas elevadas y expuestas del litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: cielos nubosos con precipitaciones débiles que se generalizarán por la tarde y noche y la cota de nieve subiendo de los 900/1.100 metros a los 1.200/1.400. Heladas débiles o moderadas en montaña y la meseta y viento moderado.

- NAVARRA: cielos con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles por la tarde, con la cota de nieve en torno a los 1.000/1.200 metros. Temperaturas en general en ligero descenso y heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Viento flojo con posibles rachas muy fuertes en zonas elevadas del tercio norte.

- LA RIOJA: cielos nubosos con precipitaciones débiles, más generalizadas en la Ibérica y con la cota de nieve en torno a los 900/1.200 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles en la sierra y viento moderado en montaña, más flojo en el valle.

- ARAGÓN: intervalos nubosos con probables precipitaciones en el sistema Ibérico y Pirineo, pudiéndose extender débilmente en el resto. Cota de nieve en torno a los 900/1.100 metros con acumulaciones significativas en el Pirineo por encima de los 1.100/1.200 metros. Viento flojo con intervalos moderados en zonas de montaña.

- CATALUÑA: cielos nubosos en el Pirineo, poco nuboso en el resto. Posibles precipitaciones débiles y dispersas en el Pirineo, en forma de nieve a partir de los 1.000/1.200 metros. Temperaturas en descenso o sin cambios y heladas débiles en el Pirineo. VIento moderado en el litoral y flojo en el interior.

- EXTREMADURA: cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas y la cota de nieve en torno a los 1.100/1.500 metros. Temperaturas en descenso o sin cambios y viento moderado con rachas fuertes.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos con probables nieblas matinales y precipitaciones débiles que se generalizarán al final del día en el sur. Cota de nieve en torno a los 1.100/1.200 metros y temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Heladas débiles en zonas altas y vientos moderados.

- CASTILLA- LA MANCHA: cielos nubosos con probables nieblas matinales y precipitaciones débiles y dispersas, más intensas al final del día en Toledo, Ciudad Real y Albacete con la cota de nieve en torno a 1.100/1.200 metros. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Viento flojo a moderado con posibles rachas muy fuertes al principio del día en las sierras de Segura y Alcaraz.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos con posibles precipitaciones débiles en el interior de Valencia que podrán extenderse al resto. Cota de nieve en torno a los 900/1.000 metros con las temperaturas en descenso y heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo con posibles rachas muy fuertes.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles ocasionales en el interior. Temperaturas en descenso y vientos flojos aumentando a moderados con intervalos fuertes en el litoral.

- ISLAS BALEARES: cielos poco nubosos tendiendo a intervalos nubosos por la tarde con probabilidad de chubascos ocasionales y aislados por la tarde, pudiendo llegar en forma de granizo. Temperaturas en descenso y viento moderado con intervalos fuertes en la madrugada.

- ANDALUCÍA: cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas débiles o moderados, más intensas por la tarde. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios con heladas débiles en la sierra. Viento moderado con rachas muy fuertes en litorales y zonas altas.

- CANARIAS: intervalos nubosos con predominio de nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y viento disminuyendo a flojo por la tarde. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

137-128. Los Grizzlies pueden con Anthony Edwards y sus 39 puntos

Infobae

El rey preside la entrega de despachos a los 121 nuevos jueces, junto a la cúpula judicial

Infobae

La primera sesión de control de este año en el Senado abordará desde Adamuz a las balizas

Infobae

Sam Darnold, de Seahawks, elogia liderazgo de Drake Maye en los Pats

Infobae

El Nikkei sube más de un 3 % en el primer tramo impulsado por Wall Street

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El 12% de los aspirantes

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

Negociación a contrarreloj del Gobierno para salvar la subida de las pensiones: el bloqueo político obliga a dividir el decreto social

La retribución de los abogados de oficio aumentará y será mayor si alcanzan acuerdos

La Generalitat expedienta a un funcionario por adjudicar una de las viviendas protegidas de Alicante a su mujer: omitió datos clave sobre la unidad de convivencia

ECONOMÍA

La vivienda estrena 2026 con

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

España, entre los cuatro únicos países de Europa en los que la pensión pública es suficiente para vivir

Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

Sorteo 4 de Super ONCE: números ganadores del 2 de febrero del 2026

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido