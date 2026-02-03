Hoy, martes, la llegada de frentes mantendrá la lluvia y viento en la península y Baleares

Madrid, 3 feb (EFE).- La llegada de varios frentes mantendrá hoy la inestabilidad generalizada en la península y Baleares, con precipitaciones y vientos muy fuertes en el norte peninsular y en el suroeste al final del día y con acumulados significativos de nieve en montañas del centro y norte peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la inestabilidad seguirá siendo la tónica general en la península y Baleares por la entrada de una masa de aire húmeda que dejará cielos muy nubosos o con intervalos nubosos.

Habrá precipitaciones en la vertiente atlántica, oeste del Cantábrico, Alborán y Pirineo, pudiendo ser en forma de granizo en Galicia y oeste de Andalucía. Al final del día las precipitaciones se generalizarán en el suroeste con la llegada de un frente.

La cota de nieve se situará en torno a los 900/1.200 metros con probables acumulados significativos en montañas del centro y norte peninsular y heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste y moderadas en el Pirineo.

Temperaturas máximas en descenso generalizado, excepto en el entorno del Ebro y tercio suroeste peninsular, donde habrá pocos cambios. Temperaturas mínimas en descenso en la fachada oriental y nordeste peninsular, con pocos cambios en el resto.

Viento moderado a flojo, con rachas muy fuertes en litorales de Galicia y Andalucía, así como en el este peninsular y Baleares a primera hora.

En Canarias, viento moderado, cielos nubosos y baja probabilidad de lluvia en el norte de las islas montañosas.

- GALICIA: cielos nubosos con chubascos generalizados y probables nevadas a partir de los 900/1.000 metros en montañas de Lugo y Ourense. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas, y heladas débiles en zonas altas. Viento flojo y moderado con posibles rachas muy fuertes en zonas elevadas y en el litoral.

- ASTURIAS: cielos nubosos con probables brumas matinales en zonas elevadas y precipitaciones débiles, más frecuentes por la tarde y en forma de nieve a partir de los 1.000/1.200 metros. Temperaturas mínimas sin cambios, en descenso en el litoral; máximas en descenso o sin cambios. Viento flojo y moderado con rachas muy fuertes en zonas elevadas y expuestas del litoral.

- CANTABRIA: cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el interior y la cota de nieve en torno a los 1.000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso. Viento flojo y moderado con rachas muy fuertes en zonas elevadas y expuestas del litoral.

- PAÍS VASCO: cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles por la tarde en Álava. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Viento flojo y moderado con rachas muy fuertes en zonas elevadas y expuestas del litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: cielos nubosos con precipitaciones débiles que se generalizarán por la tarde y noche y la cota de nieve subiendo de los 900/1.100 metros a los 1.200/1.400. Heladas débiles o moderadas en montaña y la meseta y viento moderado.

- NAVARRA: cielos con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles por la tarde, con la cota de nieve en torno a los 1.000/1.200 metros. Temperaturas en general en ligero descenso y heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Viento flojo con posibles rachas muy fuertes en zonas elevadas del tercio norte.

- LA RIOJA: cielos nubosos con precipitaciones débiles, más generalizadas en la Ibérica y con la cota de nieve en torno a los 900/1.200 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles en la sierra y viento moderado en montaña, más flojo en el valle.

- ARAGÓN: intervalos nubosos con probables precipitaciones en el sistema Ibérico y Pirineo, pudiéndose extender débilmente en el resto. Cota de nieve en torno a los 900/1.100 metros con acumulaciones significativas en el Pirineo por encima de los 1.100/1.200 metros. Viento flojo con intervalos moderados en zonas de montaña.

- CATALUÑA: cielos nubosos en el Pirineo, poco nuboso en el resto. Posibles precipitaciones débiles y dispersas en el Pirineo, en forma de nieve a partir de los 1.000/1.200 metros. Temperaturas en descenso o sin cambios y heladas débiles en el Pirineo. VIento moderado en el litoral y flojo en el interior.

- EXTREMADURA: cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas y la cota de nieve en torno a los 1.100/1.500 metros. Temperaturas en descenso o sin cambios y viento moderado con rachas fuertes.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos con probables nieblas matinales y precipitaciones débiles que se generalizarán al final del día en el sur. Cota de nieve en torno a los 1.100/1.200 metros y temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Heladas débiles en zonas altas y vientos moderados.

- CASTILLA- LA MANCHA: cielos nubosos con probables nieblas matinales y precipitaciones débiles y dispersas, más intensas al final del día en Toledo, Ciudad Real y Albacete con la cota de nieve en torno a 1.100/1.200 metros. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Viento flojo a moderado con posibles rachas muy fuertes al principio del día en las sierras de Segura y Alcaraz.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos con posibles precipitaciones débiles en el interior de Valencia que podrán extenderse al resto. Cota de nieve en torno a los 900/1.000 metros con las temperaturas en descenso y heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo con posibles rachas muy fuertes.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles ocasionales en el interior. Temperaturas en descenso y vientos flojos aumentando a moderados con intervalos fuertes en el litoral.

- ISLAS BALEARES: cielos poco nubosos tendiendo a intervalos nubosos por la tarde con probabilidad de chubascos ocasionales y aislados por la tarde, pudiendo llegar en forma de granizo. Temperaturas en descenso y viento moderado con intervalos fuertes en la madrugada.

- ANDALUCÍA: cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas débiles o moderados, más intensas por la tarde. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios con heladas débiles en la sierra. Viento moderado con rachas muy fuertes en litorales y zonas altas.

- CANARIAS: intervalos nubosos con predominio de nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y viento disminuyendo a flojo por la tarde. EFE