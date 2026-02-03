El PP elige este martes al sustituto de Landaluce en una comisión del Senado, con un complemento de 24.000 euros anuales

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para elegir este martes a la persona que sustituirá al alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, al frente de la Comisión de Asuntos Exteriores, un puesto que lleva consigo un complemento retributivo de hasta 24.337,04 euros anuales.

Landaluce dejó de pertenecer al Grupo Parlamentario Popular tras la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunto acoso sexual a mujeres en el Ayuntamiento de Algeciras, lo que conllevó su salida como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, aunque sí que decidió mantener su escaño como senador del Grupo Mixto.

Por ello, la Presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores ha quedado vacante desde la salida de José Ignacio Landaluce y el PP elegirá este martes a la persona encargada de sustituirle para dirigir este foro.

Este puesto tiene un complemento retributivo de 1.738,36 euros al mes, que se percibe en 14 pagas y está sometido al régimen general de retención y tributación fiscales. Eso sí, estos pluses son incompatibles entre sí, por lo que si la persona elegida ya percibe otro complemento, acabará recibiendo el de mayor cuantía.