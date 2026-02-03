Espana agencias

El magistrado del juicio de Sergio Delgado se disculpa por reprochar a la madre y al acusado sus llantos

Tras una tensa jornada en el tribunal, el juez del caso pidió perdón a familiares y procesado tras haberlos reprendido por expresar su dolor durante la audiencia, asegurando que entiende la situación aunque exigió mantener la compostura

Guardar

Al reanudarse la sesión tras un receso, el magistrado a cargo del juicio por la muerte de Sergio Delgado expresó públicamente sus disculpas hacia los familiares del fallecido y al acusado, luego de haberlos reprendido antes por manifestar su dolor mediante el llanto en la sala del tribunal. Esta retractación surge en un contexto de fuerte tensión emotiva, según reportó el medio original.

De acuerdo con la información proporcionada, la intervención inicial del juez ocurrió antes de la pausa oficial, momento en el cual se dirigió a la madre de Sergio Delgado para pedirle que mantuviera la compostura y el respeto hacia la institución judicial, expresando que su llanto frecuente generaba un ambiente de constante tensión en la sala. Según consignó el medio, el magistrado llegó a sugerir a la madre que abandonara el tribunal si no podía contener su llanto, acción que finalmente tomó la hermana de la víctima, quien sí se retiró del recinto. El juez empleó términos similares para dirigirse al propio acusado, quien también lloró durante una buena parte de la sesión, tanto en esa jornada como en la anterior.

El medio reportó que, durante la reanudación de la vista, el mismo magistrado admitió que sus palabras anteriores fueron “a destiempo” y pidió perdón tanto a los familiares de Delgado como a la persona procesada. Afirmó comprender la situación de tensión que atravesaban tanto la familia de la víctima como el acusado, aunque enfatizó la importancia de mantener la corrección formal dentro de la sala: “comprendo el estado de tensión por el que pasa”, señaló, subrayando que ello “no es incompatible con guardar las formas”.

La jornada crítica del juicio se desarrolla tras el fallecimiento de Sergio Delgado en la madrugada del 24 de febrero de 2024, fecha en que recibió un golpe que resultó letal, según especificó la cobertura del caso. Desde el inicio del proceso, la presencia del dolor de ambos lados de la sala se hizo patente, reflejándose en la dificultad de familiares y acusado para contener sus emociones ante la dinámica judicial.

Tal como detalló la fuente original, el incidente marcó la dinámica de la audiencia y abrió un debate sobre el manejo del dolor tanto en el espacio privado como dentro de los protocolos de un tribunal. El juez, reconociendo la complejidad de la situación, remarcó que su prioridad era garantizar el clima necesario para la objetividad y el respeto institucional, aunque aceptó que su reprensión no había sido la respuesta más adecuada en ese momento de alta sensibilidad.

El episodio generó distintas reacciones en la sala, ya que el comentario del juez a la madre de la víctima se interpretó como una falta de empatía hacia su situación, mientras que la reacción hacia el acusado evidenció también la tensión psicológica que el proceso supone para todas las partes. El magistrado, intentando corregir su actitud, volvió a dirigirse tanto a la familia como al procesado, reiterando su comprensión ante la presión emocional y reiterando la necesidad de preservar las formas requeridas en una instancia judicial.

Durante el desarrollo de la vista, según publicó el medio, el dolor y las lágrimas formaron parte recurrente del ambiente, reflejando la trascendencia del caso para los asistentes directos y el efecto del proceso penal sobre los involucrados. La cobertura periodística subrayó la importancia de la postura adoptada por el juez al reconocer públicamente el alcance de sus palabras y el impacto en el ánimo de los presentes.

El incidente ha quedado registrado como un momento de particular tensión en el proceso, que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Sergio Delgado y determinar las responsabilidades legales correspondientes. A lo largo de la jornada, la presencia de la emoción y el dolor puso de manifiesto los retos que enfrentan tanto los operadores jurídicos como las personas afectadas por sucesos traumáticos ante la institucionalidad del sistema judicial.

Temas Relacionados

Sergio DelgadoJuicioMagistradoTribunalValladolidEspañaDisculpasSentimientosFamiliaAcusadoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Josh D'Amaro sucederá a Bob Iger como CEO de Disney

Infobae

Sindicat de Llogateres cree que la moratoria de desahucios mejora la ley para arrendadores

Infobae

El IBEX torna a rojo y pierde los 18.100 puntos con Amadeus y Unicaja cayendo más del 4 %

Infobae

El plan Auto+ será retroactivo y dará hasta 4.500 euros para coches eléctricos y europeos

Infobae

La India suma a la empresa italiana Leonardo a su plan de producción nacional de aeronaves

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

Casi dos meses más de espera para operarse en Aragón que en 2012: radiografía de trece años de brecha quirúrgica en la región

El E6, un “motor” para la defensa de Europa que propone Alemania e incluye a España: “Continuar así no es una opción”

El Gobierno refuerza el control de los desechos que los mercantes tiran en ‘la gasolinera del Atlántico’: cada vez llegan más buques desviados por las guerras en Yemen y Ucrania

Sánchez tiene un mes para contentar a todos y sacar adelante el escudo social: una negociación cruzada para salvar la prórroga contra desahucios

ECONOMÍA

El metro cuadrado de vivienda

El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

¿Quién no va a querer que le suban el sueldo? Nueve de cada 10 españoles quieren cobrar más y más de la mitad se plantea cambiar de trabajo

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona