BWW enfila su ecuador y alcanza los 11.000 visitantes, el 20 % internacionales

Barcelona, 3 feb (EFECOM).- La sexta edición del salón del vino Barcelona Wine Week (BWW) encara este martes su ecuador tras alcanzar los 11.000 visitantes profesionales, el 20 % de ellos internacionales, por lo que la organización confía en llegar a los 26.000 visitantes que se había propuesto.

Lo ha asegurado durante un encuentro informativo la directora de la BWW, Céline Pérez, quien habla de "buenos indicadores" tras celebrarse ayer la primera jornada de una feria que cerrará mañana sus puertas en el recinto Montjüic de Fira.

Los empresarios están "muy satisfechos" tras esta primera jornada en la que se habían programados numerosos encuentros entre bodegas y compradores.

Pérez ha hecho una retrospectiva por estos seis años de feria y cree que se ha forjado un modelo de participación y un crecimiento "saludable" del evento porque "hemos mantenido un equilibrio entre bodegas de renombre y otras que acuden bajo los sellos de la denominación de origen".

El 73 % de los expositores acude "bajo el paraguas de una DO y el 27 % restante son grandes marcas", lo cual, a su juicio, refrenda ese "equilibrio saludable que ha alcanzado velocidad de crucero".

Por otro lado, ha afirmado que el objetivo de BWW no es "ser la feria más grande" porque "no es cuestión de volumen sino de calidad y representatividad".

"Nos interesa tener unas dimensiones saludables y esa buena ratio de compradores versus expositores", ha subrayado.

Precisamente, ha informado de que este año se han duplicado el número de compradores internacionales que llega por cuenta propia a la feria.

"Muchas veces" hay ferias que crecen "tanto" que luego "cuesta más cerrar un buen número de encuentros porque ese volumen de demanda no acompaña".

El director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, ha confirmado la satisfacción que le están trasladando numerosos expositores en esta edición.

"Están satisfechos" en una feria que intenta demostrar "la calidad de nuestros vinos", ha reseñado.

Benítez ha admitido su sorpresa por el "éxito" de la BWW "en un momento en el que se cuestiona tanto el formato ferial".

La directora de Industria Agroalimentaria de ICEX, María Naranjo, cree que el salón está consiguiendo, cada vez más, una "mejor representatividad de la diversidad -de los caldos- españoles".

Ha valorado el esfuerzo "hecho por el equipo de la BWW para captar bodegas de todo el país".

Es algo que se "refleja fenomenalmente en este salón".

Precisamente, Naranjo ha hecho referencia al proceso de "captación de compradores internacionales" que comienza "muchos meses antes" de la celebración del salón.

En esta ocasión los esfuerzos se han puesto en Estados Unidos, dada la situación actual de guerra arancelaria, porque es un destino con "muchos compradores" e "insustituible".

También han puesto el foco en atraer a compradores procedentes de países del Mercosur -en especial de Brasil-, Alemania, China, Países Bajos, India o Indonesia.

Durante el encuentro informativo se ha hecho mención a la celebración, prevista para finales de mayo, de la primera feria Madrid International Wine Fair 2026 (WineMad).

El director general de la FEV duda de que pueda celebrarse porque "no tiene recorrido, ni desde la lógica ni desde el apoyo institucional".

Ha asegurado que lo está promoviendo "una persona" para buscar "su negocio", algo que es "legítimo" pero, "hasta donde sabemos, no tiene mucho recorrido ni sentido por la fechas" de celebración.

La idea es "copiar la BWW" y, "de paso, utilizar espuriamente el nombre de instituciones, como la FEV, que hemos tenido que pedir que lo quiten de la web".

"Si quisieran hacer una feria diferente -a la BWW- puedo entenderlo desde el punto de vista empresarial", ha apuntado.

Naranjo (ICEX) ha hablado también de "mala fe" porque "han usado el nombre de instituciones".

Este proyecto de feria en Madrid "no tiene un concepto claro", ha remarcado. EFECOM