Abascal no aclara si Vox votará a favor de la revalorización de las pensiones

Bruselas, 3 feb (EFECOM).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, no aclaró este martes si su partido votará a favor del nuevo decreto ley de revalorización de las pensiones, pero recordó que la formación suele oponerse a cualquier iniciativa del Gobierno y volvió a cargar contra la inclusión de esa subida junto a otras medidas en el decreto que rechazó la semana pasada el Congreso.

"Decidiremos cuál es el sentido del voto en su momento. Nosotros nunca anunciamos el sentido de nuestro voto, pero ya pueden imaginarse en general que nosotros solemos oponernos o no apoyar ninguna de las iniciativas de este Gobierno porque consideramos que son fraudulentas", dijo en declaraciones a los medios en Bruselas, donde participará en un encuentro de partidos ultraconservadores y de extrema derecha globales para hablar sobre la libertad de expresión.

El dirigente de Vox se pronunció así sobre el nuevo decreto ley sobre la revalorización de las pensiones para 2026, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que separa la subida de otras medidas más polémicas como la suspensión de los desahucios, después de que el Congreso rechazara la semana pasada el decreto ley que incluía la revalorización y el escudo social.

Abascal tachó de "fraudulento" que el Gobierno incluyese la revalorización de las pensiones en ese decreto que fue derogado por la mayoría que suman Junts, PP y Vox, formación que justificó su oposición a la subida por considerar que el decreto incorporaba medidas que favorecen la ocupación ilegal.

"Podía haber traído la subida de las pensiones por separado, pero quiso traerla junto con otras cuestiones únicamente para decir que algunos grupos políticos se habían opuesto o no habían apoyado las propuestas que se referían a los pensionistas en una utilización verdaderamente asquerosa de los pensionistas", dijo Abascal.

El presidente de Vox consideró que estamos "ante un Gobierno muerto, que se sujeta únicamente por el interés de sus socios, enemigos del interés general de España," para que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "permanezca un tiempo más en el poder".

El decreto ley aprobado hoy prevé un alza de las pensiones para 2026 del 2,7 % con carácter general, que llega al 7 % en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4 % para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. EFECOM

